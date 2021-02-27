Байден разрешил въезжать в США иностранцам, которых Трамп не пускал

Джо Байден отменил указ о запрете на въезд в США для ряда категорий иностранцев, сообщает Белый дом. Президент считает, что решение его предшественника Дональда Трампа "не продвигает интересы США" и даже наносит ущерб стране.

"Напротив, это наносит ущерб стране, в том числе препятствуя некоторым членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей, которые хотят объединиться со своими семьями здесь", – цитирует президента Белый дом.

Из-за временного запрета в страну не могли въехать даже обладатели грин-карт.

Указ о приостановлении въезда для иммигрантов Дональд Трамп подписал в апреле 2020 года и объяснил это тяжёлыми экономическими последствиями пандемии для Америки. Кроме того, бывший президент считал, что иностранцы представляют собой риск для рынка труда.

Вместо предполагавшихся 60 дней запрет действовал почти год.

Также стало известно, что США хотят вернуться в Совет ООН, который покинули почти три года назад при президенте Трампе, сообщает "Голос Америки".

Госсекретарь США Энтони Блинкен записал видеообращение к членам совета.

"Я рад объявить, что США будут добиваться избрания в Совет по правам человека на срок с 2022 по 2024 год. Мы просим все государства-члены ООН поддержать нашу заявку на возвращение в этот орган", – сказал Блинкен.

В январе правительство Байдена уже вернулось в состав Совета ООН в качестве наблюдателя.

Этот орган состоит из 47 членов, выборы в него проходят каждые три года, ближайшие состоятся в октябре. Сегодня в составе совета Россия, Великобритания и Китай.

Источник: informburo.kz