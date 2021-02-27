Кыргызстанцы примут участие в праздновании Нооруза в Москве

В Москве началась подготовка к общегородскому празднику "Навруз - 2021". В рабочую группу, созданную по этому поводу, вошли и представители кыргызской диаспоры.

В рамках такой подготовки в Московском Доме национальностей состоялось уже несколько заседаний этой группы. Участие в них приняли, в том числе, председатель Центра содействия развитию русско-кыргызских взаимоотношений "Мекеним Ала-Тоо", член Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Джамилахан Бегиева. Заседания проходили под председательством Ивана Петрова, заместителя руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, которое и возглавляет этот проект.

До 2020 года Навруз (Нооруз) отмечался в российской столице, приобретая все большую популярность и среди самих москвичей, уже не один год. И проходил, в том числе, в государственном концертном зале "Россия", а последние несколько лет - на ВДНХ, на базе крупнейшего здесь павильона № 75. В назначенный день различные национально-культурные центры демонстрировали в нем особенности национальной культуры, организовывали концертные номера, торговлю изделиями народных промыслов, блюдами национальной кухни и так далее. Одновременно устраивались различные конкурсы, спортивные состязания, прежде всего – по борьбе, так популярной и в странах, где отмечается этот праздник прихода весны. Все проходило при большом скоплении народа, двери в павильон были открыты для всех желающих.

Традицию пришлось прервать в прошлом году, в связи с пандемией. А павильон № 75, когда в какой-то момент возникла острая потребность в лечебных площадях, был переоборудован под временный стационар, с большим количеством койко-мет для больных ковидом. Сегодня ситуация в Москве, благодаря комплексу предпринятых усилий, стабилизируется, и организаторы вновь вернулись к идее празднования Навруза. Однако – с учетом все еще непростой эпидемиологической обстановки.

Поэтому, как стало известно, рассматривается вариант видео-формата празднования, в рамках которого подготовленные диаспоральными сообществами концертные номера будут показаны по интернету. Свою программу представит зрителям и кыргызская диаспора. Демонстрация всей концертной программы "Навруз" в рамках большого проекта столичных властей "Национальные праздники" намечается на 24 марта.