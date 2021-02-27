Погода
$ 84.62 - 84.90
€ 102.12 - 103.55

Кыргызстанцы примут участие в праздновании Нооруза в Москве

30  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве началась подготовка к общегородскому празднику "Навруз - 2021". В рабочую группу, созданную по этому поводу, вошли и представители кыргызской диаспоры.

В рамках такой подготовки в Московском Доме национальностей состоялось уже несколько заседаний этой группы. Участие в них приняли, в том числе, председатель Центра содействия развитию русско-кыргызских взаимоотношений "Мекеним Ала-Тоо", член Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Джамилахан Бегиева. Заседания проходили под председательством Ивана Петрова, заместителя руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, которое и возглавляет этот проект.

До 2020 года Навруз (Нооруз) отмечался в российской столице, приобретая все большую популярность и среди самих москвичей, уже не один год. И проходил, в том числе, в государственном концертном зале "Россия", а последние несколько лет - на ВДНХ, на базе крупнейшего здесь павильона № 75. В назначенный день различные национально-культурные центры демонстрировали в нем особенности национальной культуры, организовывали концертные номера, торговлю изделиями народных промыслов, блюдами национальной кухни и так далее. Одновременно устраивались различные конкурсы, спортивные состязания, прежде всего – по борьбе, так популярной и в странах, где отмечается этот праздник прихода весны. Все проходило при большом скоплении народа, двери в павильон были открыты для всех желающих.

Традицию пришлось прервать в прошлом году, в связи с пандемией. А павильон № 75, когда в какой-то момент возникла острая потребность в лечебных площадях, был переоборудован под временный стационар, с большим количеством койко-мет для больных ковидом. Сегодня ситуация в Москве, благодаря комплексу предпринятых усилий, стабилизируется, и организаторы вновь вернулись к идее празднования Навруза. Однако – с учетом все еще непростой эпидемиологической обстановки.

Поэтому, как стало известно, рассматривается вариант видео-формата празднования, в рамках которого подготовленные диаспоральными сообществами концертные номера будут показаны по интернету. Свою программу представит зрителям и кыргызская диаспора. Демонстрация всей концертной программы "Навруз" в рамках большого проекта столичных властей "Национальные праздники" намечается на 24 марта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397845
Теги:
Нооруз, Россия, диаспора, Москва, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  