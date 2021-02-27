Кайкиев: Страны ЕАЭС наладят "зеленые коридоры" для транспортировки грузов

В условиях пандемии страны Евразийского экономического союза ориентированы на реализацию транзитного и логистического потенциалов. Об заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Эмиль Кайкиев (Кыргызстан) на 83-й сессии Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН.

Эмиль Кайкиев, как сообщили в ЕЭК, принял участие в работе сегмента высокого уровня по вопросам политики, где основной темой обсуждения стало "достижение надежной связанности в интересах устойчивого восстановления и экономического роста в период после COVID-19". Мероприятие прошло с 23 по 26 февраля с участием лидеров ООН, руководителей транспортных ведомств и международных транспортных организаций различных стран мира, включая государства Евразийского экономического союза.

По словам министра, ЕЭК сконцентрировала свою деятельность на мерах по противодействию пандемии. А транспортный блок Комиссии выполняет задачу по обеспечению "зеленых коридоров" для бесперебойных международных перевозок грузов. Благодаря совместным с правительствами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России усилиям по обеспечению экономической стабильности постепенно открывается авиасообщение между союзными странами и возобновляются международные железнодорожные пассажирские перевозки.

Кроме того, ЕЭК совместно с транспортными министерствами государств-партнеров завершила подготовку проекта дорожной карты по реализации транспортной политики Союза на 2021-2023 годы. И ближайшей перспективе намечено решать вопросы регулирования смешанных и контейнерных перевозок, расширения воздушного сообщения, развития скоростных и высокоскоростных транспортных систем.

"Также в фокусе нашего внимания – гармонизация национальных интеллектуальных транспортных систем, информационные технологии организации перевозок, внедрение безбумажных технологий при организации и оформлении перевозок грузов в международном сообщении", – сообщил Кайкиев.

Все эти усилия, предпринимаемые странами ЕАЭС, помогут, по словам министра ЕЭК, обеспечить лучшую связуемость территорий, мультимодальность транспорта, полномасштабную цифровизацию и устойчивую мобильность населения.

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) – одна из пяти региональных комиссий Организации Объединенных Наций, учрежденная в 1947 году с целью развития экономической деятельности и укрепления экономических связей в регионе, а также экономических связей региона ЕЭК ООН с остальным миром. Комитет по внутреннему транспорту (КВТ ЕЭК ООН) является органом Европейской экономической комиссии. Взаимодействие Евразийской экономической комиссии и Европейской экономической комиссии осуществляется в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве, заключенном сторонами 28 июня 2013 года.