Ду Дэвэнь: Наши страны нацелены на расширение сотрудничества (видео)

Посол Китая в Кыргызстане госпожа Ду Дэвэнь в эксклюзивном интервью "Вечерке" рассказала о новом мире в эпоху пандемии, об укреплении китайско– кыргызского сотрудничества при реализации инициативы "Один пояс и один путь" и о многом другом.

Сейчас весь мир занят главной темой - пандемией коронавируса. Какова ситуация в Китае? Есть ли взаимодействие между властями и экспертами Китая и Кыргызстана в борьбе с эпидемией и выработке эффективных мер противодействия?

- В 2020 году коронавирусная инфекция COVID–19 внезапно вспыхнула во всем мире. Под сильным руководством Коммунистической партии Китая, ядром которой является товарищ Си Цзиньпин, хорошо сплоченный китайский народ вел решительную борьбу против эпидемии. Китай добился важных стратегических результатов в борьбе с COVID–19 и стал одной из первых стран мира, которой удалось эффективно сдержать распространение эпидемии. Хотя недавно в некоторых районах Китая вновь появились случаи заражения, но ситуация быстро была взята под контроль. В настоящее время в Китае число новых локальных случаев заражения опять возвратилось к нулевой отметке.

Недавно мы отметили китайский Новый год. У нас принято на Праздник весны возвращаться домой и собираться всей семьей. Но для обеспечения противоэпидемической безопасности большинство людей поддержали инициативу правительства и остались на работе в этом году. Можно сказать, что каждый гражданин Китая вносит свой вклад в противоэпидемическую борьбу.

Как в Китае, так и в Кыргызстане говорят, что близкий сосед лучше дальних родственников. В совместной борьбе с COVID–19 наши две страны, придерживаясь духа всестороннего стратегического партнерства, всегда стоят вместе, оказывают друг другу поддержку и помощь. Когда Китай переживал самый критический период в борьбе с COVID–19, Кыргызстан своевременно предоставил Китаю 7–тонный груз гуманитарной помощи, которая была направлена в г. Ухань. В свою очередь Китай немедленно протянул руку помощи Кыргызстану после появления в КР подтвержденных случаев заражения COVID–19. Правительство КНР, Народно–освободительная армия Китая, посольство Китая в КР, провинции и города–побратимы, разные круги китайского общества, а также китайские предприятия и китайцы в Кыргызстане срочно предоставили кыргызской стороне огромное количество противоэпидемических материалов.

Правительство Китая уже три раза поставило в Кыргызстан гумпомощь, включая более 120 тысяч реагентов–тестов, 680 тысяч масок, 51 тысячу пар перчаток и медицинское оборудование первой необходимости - аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и др. В ближайшее время четвертая партия гумпомощи от правительства Китая будет доставлена в Кыргызстан. Меня очень тронуло и то, что во время пандемии простые люди наших стран выражают друг другу соболезнование и поддержку. Кто–то пожертвовал деньги, кто–то провел флешмоб, кто–то написал письмо в поддержку. Это живое отражение братской дружбы между народами Китая и Кыргызстана.

Кроме того, обе стороны активно ведут противоэпидемическое сотрудничество. В апреле прошлого года Китай направил в Кыргызстан группу медицинских экспертов. Специалисты двух стран поделились опытом по лечению и контролю над COVID–19. Кыргызская сторона дала высокую оценку китайской группе медицинских экспертов за их профессионализм, самоотверженность и открытость. Наши специалисты не раз приглашали кыргызских коллег на международные видеоконференции, где говорилось о передовых методах борьбы с COVID–19, предоставили медицинским экспертам Кыргызстана хорошую платформу для общения с международным сообществом по вопросам борьбы с COVID–19. Кроме того, китайское правительство решило на безвозмездной основе предоставить Кыргызстану китайские вакцины против COVID–19. В настоящий момент решаются технические вопросы по предоставлению вакцин.

Кризис из–за пандемии является крайне серьезным вызовом для национальных экономик, в том числе для Китая, Кыргызстана и для мировой экономики в целом. Как Китай преодолевает его? И есть ли у нас надежда на поддержку соседа?

- Эпидемия, вызванная коронавирусом нового типа, нанесла серьезный удар мировой экономике, пострадали и наши страны. Китай в первую очередь старался одержать победу в битве по профилактике и контролю эпидемии и одновременно обращал большое внимание на социально–экономическое развитие страны.

Мы проводим профилактику и контроль на постоянной основе, поддерживаем развитие электронной коммерции и онлайн–торговли для обеспечения экономической жизнеспособности, принимаем меры по поддержке малых и средних предприятий, а также предприятий общественного питания, которые серьезно пострадали от пандемии. Для ускорения темпов возобновления работы и производства мы упростили некоторые административные процедуры для предпринимательства, предоставили транспортные услуги "от точки к точке" для возвращения рабочих. В настоящее время экономическая деятельность в Китае уже почти нормализовалась, негативное влияние эпидемии на развитие экономики и жизнь народа снизилось к минимуму.

Одновременно Китай активно продвигает создание новой модели развития с двойной циркуляцией, в которой внутренняя большая циркуляция является опорой, а внутренняя и международная циркуляция взаимно дополняют друг друга. Мы организовали Китайское международное импортное экспо, увеличили число зон свободной торговли и международных свободных портов, продвигаем высококачественное развитие совместного строительства "Одного пояса и одного пути". Китай совместно с международным сообществом создают "быстрый канал" для обмена персоналом, "зеленый коридор" для грузопотока, "жизненный канал" для транспортировки продуктов питания.

Благодаря неустанным усилиям в 2020 году ВВП Китая вышел на новый рубеж, превысил 100 трлн. китайских юаней, на 2,3% больше, чем в предыдущем году, и стал единственной главной экономикой в мире с положительным ростом в прошлом году. Импортно–экспортная торговля Китая увеличилась на 1,5%, Китай продолжает сохранять позицию крупнейшей страны в мировой торговле товарами. По прогнозам Всемирного банка, в 2021 году ожидается рост мировой экономики на 4%, а рост экономики Китая - на 7,9%. В условиях пандемии ускорение восстановления экономики Китая повышает глобальную уверенность и придает мощный импульс восстановлению мировой экономики.

В борьбе с эпидемией Китай и Кыргызстан активно усиливают координацию. Во–первых, сделать все возможное для продвижения возобновления работы и производства. После вспышки эпидемии обе стороны тесно взаимодействуют в организации чартерных рейсов для доставки в Кыргызстан сотрудников китайских предприятий. Нам удалось вернуть около тысячи сотрудников. В ближайшее время еще сотни сотрудников китайских предприятий вернутся в Кыргызстан. Во–вторых, приложить максимум усилий для обеспечения реализации проектов. Хотя существуют опрелеленные трудности, в особенности нехватка рабочей силы и сырья. Китайские компании в Кыргызстане стараются продвигать такие крупные проекты сотрудничества, как альтернативная автодорога "Север–Юг", реконструкция городской дорожной сети Бишкека, реконструкция ирригационной системы и т. д. В–третьих, стараться продвигать дело взаимосвязанности. По просьбе кыргызской стороны китайская сторона приняла особые меры и восстановила грузоперевозку через КПП "Иркештам" и "Торугарт". В условиях профилактики и контроля эпидемии с целью повышения способности грузоперевозок КПП китайская сторона существенно увеличила человеческие и финансовые вложения для продления времени работы и строительства новой инфраструктуры на КПП. Уже сданы в эксплуатацию три новых склада дезинфекции на китайской стороне КПП "Иркештам", что эффективно повысило возможность грузоперевозок.

Президент Кыргызстана г–н Жапаров заявил, что восстановление экономики - одна из основных сегодня задач. Китайская сторона готова тесно сотрудничать с кыргызской стороной для совместной реализации важных договоренностей по практическому сотрудничеству между двумя странами, в особенности - реализации проектов сотрудничества в рамках совместного сотрудничества "Одного пояса и одного пути".

Как вы думаете, научит ли человечество чему–либо пандемия коронавируса?

- По–моему, самое простое, зато самое значимое, чему научит человечество пандемия коронавируса, - это понимание того, что при пандемии нужно придерживаться духа сплоченности, сотрудничества и толерантности, выступать против раскола, конфронтации и взаимного обвинения.

Пандемия COVID–19 является самым серьезным чрезвычайным событием глобального значения в области общественного здравоохранения после Второй мировой войны и самым суровым вызовом для человечества за последнее столетие. Пандемия касается всех - вне зависимости от гражданства, национальности, вероисповедания и состоятельности. Перед лицом угрозы никто не может оставаться в стороне, никакая страна не может справиться в одиночку. Председатель КНР г–н Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что сплоченность и сотрудничество - мощнейшее оружие для победы над пандемией.

В борьбе с пандемией COVID–19 правительство КНР всегда придерживается принципа "Интересы народа и жизнь населения превыше всего", несет ответственность как за жизнь и здоровье граждан Китая, так и за дело глобального здравоохранения. Китай своими решительными действиями выполняет обещание продвигать создание сообщества здравоохранения человечества и сообщества единой судьбы человечества.

Китай организовал масштабные "облачные" международные мероприятия, активно обменивался с мировым сообществом опытом по борьбе с пандемией. На конец 2020 года Китай оказал гуманитарную помощь по борьбе с COVID–19 более чем 150 странам и 10 международным организациям, отправил 36 медицинских экспертных групп в 34 страны, поставил разным странам 220 млрд. масок, 2,3 млрд. защитных костюмов, более одного миллиарда наборов реагентов–тестов. Китай первый дал обещание сделать вакцины от COVID–19 глобальной общественной продукцией и обеспечить их доступность в развивающихся странах.

С другой стороны, мы с большим сожалением замечаем, что отдельные страны и политиканы, преследуя свои корыстные политические и экономические цели, невзирая на коренные интересы народов, занимались политической стигматизацией, в результате чего шансы для своевременного контроля над эпидемической ситуацией были упущены, основные права народа на жизнь и здоровье были ущемлены. Человечество должно извлечь опыт и уроки из противоэпидемической войны, взять защиту жизни и здоровья народа за основу основ.

Какие категории кыргызстанцев уже могут попасть в КНР, кроме сотрудников дипмиссии, когда в Китай смогут полностью вернуться наши бизнесмены и студенты?

- Для сдерживания распространения эпидемии страны мира принимают разные санитарно–противоэпидемические меры.

Чтобы противостоять трансграничному распространению эпидемии, с конца марта 2020 года китайская сторона временно запретила въезд в КНР иностранным гражданам и поэтапно меняет политику по въезду иностранных граждан в свою страну. Начиная с сентября иностранным гражданам с действующими видами на жительство в Китае для посещения своих родных уже разрешен въезд в Китай. Что касается иной категории граждан, которым необходимо въехать в КНР в связи с важной торгово–экономической, научно–технической и экстренной гуманитарной деятельностью, то китайская сторона готова с учетом особенностей, сделать исключение по оформлению въездной визы в Китай.

Правительство Китая уделяет большое внимание защите законных интересов иностранных студентов, которые обучаются в Китае, поручило соответствующим вузам поддерживать тесные контакты с иностранными студентами, эффективно организовать онлайн учебу. В настоящее время во многих странах начали вакцинацию. Мы искренне надеемся, что пандемию во всем мире удастся преодолеть в ближайшее время и общение между людьми возобновится.

США активно сколачивают антикитайский фронт в Европе и в других частях света. Можно связать время от времени вспыхивающие у нас антикитайские демарши с вмешательством извне? Что надо сделать обеим сторонам, чтобы снизить накал этих страстей с обеих сторон?

- Дружба между народами Китая и Кыргызстана уходит корнями в далекое прошлое. Великий Шелковый путь свидетельствует о тысячелетней традиционной дружбе между нашими странами, поэтому поддержание дружбы и сотрудничества является основным общественным мнением в наших двух странах. Вместе с тем есть и силы, которые не хотят развития дружественных китайско–кыргызских отношений и всеми способами пытаются вбить клин между Китаем и Кыргызстаном. В Кыргызстане в отдельных СМИ и соцсетях то и дело размещается ложная информация про Китай. Были случаи, когда отдельные люди выступили против осуществления китайско–кыргызских совместных проектов. Подобные действия и информация на самом деле причиняют вред общим интересам наших народов, наносят ущерб миру и развитию двух стран и региона.

Что касается развития китайско–кыргызских отношений, то я хотела бы подчеркнуть следующее: во–первых, китайская сторона всегда уважает независимость, суверенитет и территориальную целостность Кыргызстана. Китай является одним из первых государств, который признал независимость Кыргызстана, установив дипломатические отношения. Еще в 1996 году наши страны подписали соглашения по границам. И сегодня не существует никаких разногласий по этому вопросу. В ходе госвизита председателя КНР г–на Си Цзиньпина в Кыргызстан в 2019–м сторонами было подписано Совместное заявление о дальнейшем углублении китайско–кыргызских отношений всестороннего стратегического партнерства, в котором стороны выразили готовность на продолжение взаимной поддержки обеих сторон в вопросах, касающихся коренных интересов двух стран. Так называемая "теория китайской экспансии", или "территориальные претензии Китая к Кыргызстану", является не чем иным, как выдумкой и ложью.

Во–вторых, китайская сторона всегда поддерживает выбранный кыргызским народом путь развития. С момента установления дипотношений между нашими странами с 1992–го сохраняется тенденция динамичного и устойчивого развития китайско–кыргызских отношений. Непрерывно укрепляется политическое взаимодоверие. Высокий уровень политического взаимодоверия становится одной из важнейших отличительных черт высокого уровня китайско–кыргызских отношений и служит важной гарантией для дальнейшего развития двусторонних отношений между нашими странами.

В–третьих, китайская сторона стремится к совместному процветанию с Кыргызстаном. Китай уже много лет является крупнейшим торговым партнером и крупнейшим источником инвестиций в Кыргызстан. В вашей стране функционирует много китайских предприятий, которые не только предоставляют местным жителям рабочие места, помогают в подготовке высококвалифицированных специалистов, но и вносят весомый вклад в увеличение налоговых доходов и пополнение госбюджета. Китайские предприятия также активно выполняют социальные обязательства, помогая местным жителям строить дороги, мосты, школы и другие инфраструктурные сооружения. Как отметил председатель КНР г–н Си Цзиньпин, Китай искренне приглашает Кыргызстан, образно говоря, в поезд быстрого экономического развития Китая и готов создать с Кыргызстаном сообщество развития.

В–четвертых, китайская сторона оказала и будет оказывать своему соседу посильную помощь в социально–экономическом развитии. После обретения Кыргызстаном независимости Китай предоставил ему многочисленные гранты и совместно осуществил целый ряд важных проектов, особенно в рамках совместного строительства "Одного пояса и одного пути". Эти проекты, бесспорно, играют важную роль для экономического развития и повышения жизненного уровня населения Кыргызстана. Хочу особо подчеркнуть, что при предоставлении Кыргызстану средств китайская сторона всегда уважает желание и решение кыргызской стороны и от всей души надеется, что народ Кыргызстана испытает чувство удовлетворения от помощи с нашей стороны.

Я полна уверенности в том, что в дальнейшем наши связи будут только укрепляться. Чтобы снизить антикитайские настроения в Кыргызстане, как китайская, так и кыргызская стороны должны продолжать прилагать совместные усилия, чтобы наши народы поняли, что, как соседи, Китай и Кыргызстан должны веками жить в дружбе и мире, что наши страны должны стать по–настоящему хорошими соседями, которых невозможно разлучить.

Нам, дипломатам и представителям СМИ, предстоят нелегкие задачи. Газета "Вечерний Бишкек" является одним из самых влиятельных и популярных СМИ в Кыргызстане. На протяжении многих лет она много сделала для укрепления дружбы между народами Китая и Кыргызстана. За это посольство Китая в Кыргызстане очень благодарно коллективу. Я, как посол Китая в Кыргызстане, заверяю, что буду со своими коллегами прилагать непрерывные усилия для того, чтобы дружба между Китаем и Кыргызстаном передавалась из поколения в поколение.

США часто критикуют Китай за политику в отношении национальных меньшинств. Например, экс–госсекретарь США Помпео обвинил правительство КНР в так называемом геноциде уйгуров и других жителей нацменьшинств Синьцзян–Уйгурского автономного района. Как вы прокомментируете такое высказывание?

- В СУАР КНР народы разных национальностей сплочены как зерна граната, вместе строят прекрасный дом. Но некоторые западные антикитайские силы в белом видят черное, строят пустые домыслы, распространяют фейковую информацию с целью вмешаться во внутренние дела Китая и подорвать стабильность и развитие СУАР. Но ложью никогда не скрыть правду. Она говорит сама за себя.

В СУАР постоянно растет численность населения уйгурской национальности. С 2010 по 2018 год она увеличилась на 2,5 млн. человек, рост на 25%.

В автономном районе наблюдается значительное социально–экономическое развитие. С 2014 по 2019 год ВВП вырос с 919,6 миллиарда юаней до 1,36 триллиона. Инфраструктура продолжает улучшаться. Cкоростные автодороги простираются по всем городам и областям СУАР. Все административные села оснащены электричеством и Интернетом. Среднегодовой рост располагаемых доходов на душу населения превышает 9%. Более 10 миллионов жителей отметили новоселье. Во всех регионах СУАР ведется 9–летнее обязательное образование. С каждым днем совершенствуется бесплатный медосмотр всех жителей.

В СУАР добились больших достижений в борьбе с бедностью. В прошлом году все 3,089 млн. человек, живших за чертой бедности, избавились от нищеты. 3 тысячи 666 бедных деревень и 32 бедных уезда освободились от бедности.

И очень важно: в СУАР сохраняется положительная тенденция общественной стабильности. Уже 4 года в районе не зафиксировано ни одного террористического акта. Благодаря стабилизации обстановки количество китайских и иностранных туристов, направляющихся сюда, существенно возрастает. Например, в 2019 году 213 миллионов человек побывали в этом красивом районе. Это на 42% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

И, конечно, законные права народа разных национальностей крепко защищаются. Люди всех национальностей вне зависимости от численности населения, уровня развития и разных религиозных верований по закону имеют равный статус и равные права на участие в управлении государственными делами, свободу вероисповедания, получение образования, использование национальных языков, развитие национальной традиционной культуры и т.д.

Можно сказать, что в настоящее время СУАР КНР переживает наилучший период развития в истории. Попытки дестабилизировать обстановку обречены на провал. Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. После стабилизации эпидситуации мы рады пригласить кыргызских друзей в СУАР. Уверена, что красивый и процветающий район произведет прекрасные впечатления.

Как наша страна вписывается в инициативу "Один пояс и один путь"?

- Кыргызстан - важная страна вдоль Шелкового пути и один из первых сторонников и участников инициативы "Один пояс и один путь". Китай и Кыргызстан достигли первых результатов в рамках совместного строительства "Пояса и пути", что принесло ощутимую пользу национальному развитию Кыргызстана и улучшению жизни населения Кыргызстана.

Во–первых, укрепилось сопряжение политических установок и созданы механизмы сотрудничества. Руководство Кыргызстана уже дважды принимало участие в форуме на высоком уровне по международному сотрудничеству "Один пояс и один путь". Правительства двух стран на различных уровнях поддерживают тесные связи и координацию по продвижению сотрудничества, создана совместная рабочая группа для гарантий безопасности совместного строительства "Пояса и пути" между Китаем и Кыргызстаном.

В 2019 году Китайский институт международных исследований и Национальный институт стратегических исследований КР совместно организовали Форум "Экспертно–аналитический диалог Китай - Кыргызстан". Мозговые центры и ученые из двух стран активно принимают участие в таких мероприятиях и выдвинули предложения по сотрудничеству между двумя странами в рамках инициативы.

Во–вторых, активизировалась реализация крупных проектов сотрудничества. Автодорога Север - Юг, которую строят китайские строители, является крупнейшим автомобильным транспортным проектом, реализованным Кыргызстаном с момента приобретения независимости. После завершения данного проекта время перевозки пассажиров и грузов между севером и югом Кыргызстана будет значительно сокращено, и расположенные по дороге районы получат новые шансы для экономического подъема. Линия электропередачи "Датка–Кемин", которую помогли реализовать китайские специалисты, обеспечила Кыргызстану энергетическую независимость. Ошская городская больница, построенная китайскими строителями за счет гранта китайского правительства, является крупнейшей современной хирургической больницей в Центральной Азии. По своему оснащению она может сравниться с первоклассными больницами Пекина. А это однозначно значительно повысило уровень медицинского обслуживания для местных жителей.

Проект реконструкции городской дорожной сети Бишкека, который реализуется с грантовой помощью правительства Китая, состоит из трех этапов. В настоящее время ведется второй этап реконструкции. После завершения трех этапов столица Кыргызстана станет столицей с лучшими условиями автодорожного движения в странах СНГ. 95–я средняя школа Бишкека, которая построена с помощью Китая, стала одной из самых популярных школ города. Проект реконструкции сельской ирригационной системы, осуществляемый за счет гранта правительства Китая, принесет пользу 40 тысячам жителей в четырех областях Кыргызстана. Автодорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан уже сдана в эксплуатацию, проект железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан соответствующие стороны совместно изучают. Все эти проекты имеют большое стратегическое значение для развития Кыргызстана.

В–третьих, расширилось торгово–экономическое сотрудничество между Китаем и Кыргызстаном. Китай является крупнейшим в мире потребительским рынком. Совместное строительство "Одного пояса и одного пути" позволяет Кыргызстану полагаться на огромный океан экономики Китая. Согласно статистике кыргызской стороны, в 2019 году товарооборот между Китаем и Кыргызстаном составил около 1,9 млрд. долларов, а прямые инвестиции из Китая в Кыргызстан составили более 300 млн. долларов, что составило 34% от общего объема прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан в том году. А с января по сентябрь 2020 года в условиях пандемии прямые инвестиции из Китая в Кыргызстан составили более 113 млн. долларов, это 28% от общего объема прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан за тот период.

С 2019 года Китай начал импортировать сельхозпродукцию из Кыргызстана, и это способствовало заметному росту экспорта из Кыргызстана в Китай. Рост торгово–экономического и инвестиционного сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном основан на высоком уровне дружественных двусторонних отношений, экономической взаимодополняемости и географической близости двух стран. Недавно был открыт специальный железнодорожный маршрут из Китая в Кыргызстан. 8 февраля текущего года первый поезд с 47 контейнерами прибыл из Урумчи в Бишкек, что открыло новый канал для осуществления торгово–экономического сотрудничества между нашими странами.

В–четвертых, углубились культурно–гуманитарные обмены между нашими странами. Отношения между государствами складываются из отношений между народами. Для продвижения успешного сотрудничества в различных областях между нашими странами необходимо заручиться поддержкой народов двух стран и укрепить дружеские связи, взаимопонимание и традиционную дружбу между народами Китая и Кыргызстана.

Новое правительство Кыргызстана заявило о готовности улучшить инвестиционный климат в стране и создать благоприятные условия для развития экономического сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном. В своем поздравительном послании президенту КР г–ну Жапарову председатель Китая г–н Си Цзиньпин выразил готовность прилагать совместные усилия для укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в рамках совместного строительства "Одного пояса и одного пути".

У г–на Си Цзиньпина есть пять направлений развития "Пояса - пути". Это и развитие инфраструктуры, политическое взаимодействие, торгово–экономическое сотрудничество и другие. Пятое направление, похоже, в наши дни наиболее важное - это обмен между людьми, культурно–гуманитарное общение, или народная дипломатия. В чем, на ваш взгляд, может выражаться, проявляться народная поддержка для продвижения и успешной реализации инициативы? Что делается и что можно сделать для сближения наших народов?

- Председатель КНР г–н Си Цзиньпин выдвинул инициативу международного сотрудничества "Один пояс и один путь", чтобы с помощью этой открытой площадки соединить разные страны, в особенности помочь развивающимся государствам в социально–экономическом развитии и повышении уровня жизни народа.

В последние годы китайская и кыргызская стороны прилагают большие усилия к сближению народов в рамках совместного строительства "Пояса и пути". В марте 2019 года я вступила в должность посла Китая в Кыргызстане. Нам удалось пригласить ансамбль из Кызылсу–Кыргызского автономного округа СУАР КНР в Кыргызстан и вместе с кыргызским народом отметить праздник Нооруз. Представление китайских артистов оставило замечательное впечатление у зрителей Бишкека. В июне того же года перед визитом председателя КНР г–на Си Цзиньпина в Кыргызстан Центральный оперный театр Китая привез в Бишкек оперу "Манас". Несмотря на то, что опера была поставлена на китайском языке, она глубоко тронула кыргызских зрителей. Представление вызвало сенсационную реакцию в кыргызском обществе. Говоря о сближении народов, нельзя не сказать о поддержке народов в антикоронавирусной борьбе. Эта совместная борьба тоже помогла сблизить народы.

Сотрудничество и связи в сфере образования также являются важным каналом сближения народов. Каждый год Китай выделяет Кыргызстану около 300 квот стипендиатов по различным направлениям. На данный момент более 5 тысяч студентов Кыргызстана обучаются в китайских вузах, в будущем они станут посланниками дружбы между Китаем и Кыргызстаном. Каждый год в 4 институтах Конфуция и 21 классе Конфуция, которые расположены в Бишкеке, Оше и Джалал–Абаде, около 4 тысячи учеников Кыргызстана изучают китайский язык и китайскую культуру. Это важные площадки для сближения молодежи.

В течение почти двух лет мы с сотрудниками посольства усердно работаем, дружим с представителями разных кругов общества Кыргызстана, рассказываем об истории, культуре, традициях и новых успехах развития Китая, а также об истории дружбы между Китаем и Кыргызстаном. Посольство всегда сердечно протягивает руку помощи разным кругам Кыргызстана. Например, мы предоставили социальной деревне "Манас" продукты питания и противоэпидемические материалы, чтобы помочь преодолеть трудное время. Мы передали Конгрессу женщин Кыргызстана швейное оборудование, чтобы помочь женщинам Кыргызстана создать учебно–производственный швейный центр. Мы предоставили музыкальные инструменты Министерству культуры, информации и туризма КР, чтобы улучшить условия обучения в музыкальных школах Кыргызстана. А также подарили канцелярские товары и книги международному общественному фонду "Инициатива Розы Отунбаевой", чтобы помочь детям в высокогорных районах получить образование.

Председатель Китая г–н Си Цзиньпин отметил, что дружба народов является основной силой для содействия миру и развитию во всем мире, а сближение народов - основной предпосылкой для осуществления сотрудничества и взаимного выигрыша. Я уверена, что благодаря совместным усилиям китайской и кыргызской сторон взаимное понимание и признание между народами двух стран будут постоянно расширяться.