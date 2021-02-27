С какой целью золото Исторического музея вынесли из подвала?

Кыргызский государственный Дом-музей Михаила Фрунзе провел видео-конференцию работников музеев и историков Кыргызстана, посвященную работе музеев в условиях коронавирусной пандемии и соответственных карантинных ограничений.

Опытом работы поделились заместитель директора Кыргызского государственного музея изобразительных искусств имени Айтиева Чолпон Тентиева, научный сотрудник КГМИИ Наргиза Абдыкалык кызы, главный хранитель Ошского областного музея изобразительных искусств имени Садыкова Анатолий Цыбух, директор Центра кочевой культуры имени Курманжан Датки в селе Чон-Сары-Ой Аида Алымова, заведующая кафедрой истории и культурологии КРСУ Людмила Ставская, научный сотрудник Мемориального дома-музей Михаила Фрунзе Айкен Бакытбек кызы.

На видео-конференции была озвучена информация, что в Национальном историческом музее (НИМ) КР древние золотые артефакты перемещены из оборудованной лет 7-8 назад при помощи посольства США "сейфовой золотой комнаты" на цокольном этаже НИМ - "в другое пространство". А именно: в экспозицию 2-го этажа НИМ.

VB.KG обратился за комментариями к сотрудникам НИМ. По их словам, по тематическому плану новой экспозиции золотые артефакты перемещены в раздел "Эпоха великого переселения народов". 5 степеней защиты обеспечивают безопасность этих экспонатов. Теперь их может увидеть каждый посетитель музея, раньше (до закрытия НИМ "на капитальный ремонт" в марте 2016-го) это было возможно лишь по предварительной записи.

- Да, это так – древнее золото, по сути, в отдельном разделе основной экспозиции! Действительно, его сможет увидеть каждый посетитель. Лучше это или хуже – неоднозначно. Есть вижу плюсы и минусы и в старом варианте, и в новом, - прокомментировал один из сотрудников НИМ.

Однако, пока неизвестно, когда НИМ откроется для посетителей. В нынешнем марте исполнится пять лет, как он был закрыт сначала на ремонт, а после завершения – без четкого объяснений причин закрытия.

Кстати, на недавнем пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев возмутился:

- Простаивает Национальный исторический музей, 24 миллиона сомов ежегодно уходит на его простаивание, – сказал Бекешев, имея в виду расходы на коммунальные платежи и фонд заработной платы сотрудников Исторического музея.