Садыр Жапаров: Предпринимаются шаги к открытию Театра "Манас"

"Мы не сможем улучшить положение нашего народа без развития национальной культуры. Культура - это идеология, корневой стержень государства и нации", - отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 февраля, на торжественном мероприятии, посвященному 100-летию видного государственного и общественного деятеля Кулуйпы Кондучаловой.

Глава государства подчеркнул, что невозможно построить сильное и процветающее общество без формирования сознания народа под влиянием литературы и культуры, в связи с чем одним из первых был подписан Указ "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании человека".

"Невозможно воспитать хорошее, образованное и здоровое поколение без духовно-нравственного воспитания и физической подготовки. Если сегодня мы не обратим внимание на этот вопрос, завтра будет поздно. Я надеюсь, что все присутствующие здесь поддержат эту инициативу, и призываю вас в помощь. Мы не сможем утолить духовный голод, если не создадим каждому писателю и творческому человеку условия, они не создадут свои лучшие произведения, если мы не позаботимся о них", - сказал Президент.

Садыр Жапаров отметил, что народу нужны новые произведения одаренных современных поэтов, писателей и композиторов.

"Необходимо тесно сотрудничать с творческими союзами, объединяющими творческих людей, проводить конкурсы, фестивали, полноценно предоставлять народу духовную пищу. Уважаемые поэты, писатели, драматурги, мелодисты, композиторы, художники и скульпторы, посвятившие свою жизнь культуре, создавайте новые современные произведения, которые будут обогащать духовность нашего народа.

Нашему обществу нужны современные Туголбай Сыдыкбеков и Чынгыз Айтматов, Толомуш Океев и Болот Шамшиев, сегодняшние Болот Минжылкыев и Кайыркул Сартбаева, новые Гапар Айтиев и Тургунбай Садыков. Уверяю вас, что если будут созданы хорошие произведения, об их публикации и распространении позаботится государство", - отметил Глава государства.

Садыр Жапаров также подчеркнул, что музейные и библиотечные работники - это те люди, которые в тени делают большую работу.

"Сегодня в Кыргызстане работают 1064 библиотеки. Книга - источник мудрости и знаний. Если мы не будем пополнять книжный фонд и не обеспечим людей книгами, мы увидим, что будет с поколением, которое не читает книги. Местные власти должны обратить особое внимание на библиотеки, музеи, районные и сельские дома культуры. Если культура проникнет в регионы и повысится культурность народа, то и страна поднимется. Давайте снова превратим дома культуры в священное место, которое просвещает людей, а& nbsp;не просто помещение для собраний во время выборов", -

Особенная роль отведена музеям в ознакомлении посетителей, иностранных гостей и молодого поколения с нашей культурой. Оснащение музеев современными технологиями, их обновление - это дело будущего. История не простит нас, если мы не сохраним многовековые исторические памятники и не передадим их будущим поколениям. У нас в стране более двух тысяч исторических памятников. Нам предстоит предпринять множество действий для регистрации их в ЮНЕСКО, сохранения и популяризации материального и& nbsp;нематериального наследия", - отметил Президент.

Глава государства добавил, что стоит задача разработать специальную программу прославления великого эпоса "Манас" и найти источники финансирования.

"Предпринимаются шаги к открытию Театра "Манас", с помощью которого государство позаботится о наших манасчи, объединит их, и будет продвигает данное искусство. В 2019 году, когда в Китайской национальной опере поставили оперу "Манас", мы были нескончаемо рады. Для нас это определенно большая честь. Однако вызывает сожаление, что опера "Манас", когда-то написанная Власовым, Малдыбаевым и Фере, не была поставлена в Национальном театре оперы и балета.

Великая тема нашей национальной гордости "Манас" должна быть в репертуаре каждого театра. В 90-е годы были времена, когда театры и развлекательные заведения пустовали. Сейчас люди больше интересуются театром из-за своих духовных потребностей. Одно из требований времени - чтобы наши театры представляли современные спектакли, ставили концерты и привлекали зрителей. Ваша задача - найти способы эффективно работать в театрах и повышать их творческий потенциал", - отметил Президент.

Кроме того, он подчеркнул, что профессиональное искусство испытывает нужду в кадрах в области режиссуры, дирижирования, оперы, балета, цирка.

"В период независимости искусство из упадка возродили известные режиссеры Актан Арым Кубат, Марат Сарулу, Садык Шернияз, Эрнис Абджапаров, Темир Бирназаров, Бакыт Мукул, Дастан Жапаров, Айбек Дайырбеков, картины которых удостоены наград международных фестивалей. Надеюсь, что в будущем мы сможем возродить кыргызское чудо, запустив отечественное кинопроизводство.

На данный момент у меня есть полная информация, что здания культурного сектора обветшали, а зарплаты в этой сфере очень низкие. Поскольку одно из основных направлений моей работы это сфера культуры, мы будем работать вместе и пополнив казну нашей страны, преодолеем экономический и духовный кризисы.

Несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, ремонт театров и развлекательных учреждений будет продолжаться. Мы должны планировать строительства учреждений культуры нового типа в столице и городах семи регионов. Ведь за тридцать лет никаких крупных культурных объектов не построили. Очень жаль, что некоторые из наших театров работали без зданий, ища приют в других учреждениях. Даже давно существующие Национальный союз писателей и Союз театральных деятелей лишились своих зданий и теперь работают без здани? ?, арендуя помещения.

Нам нужно как можно скорее решить эти проблемы. Мы не можем поднять культуру, если работники культуры будут материально нуждаться. Поэтому, если не будет решен вопрос заработной платы и жилья, ситуация будет оставаться весьма сложной. Министерству экономики и финансов будет поручено как можно скорее найти способы повышения зарплаты работникам культуры. Вместе с поэтапным повышением заработной платы работникам культуры, со следующего года мы начнем решать жилищный вопрос, начав строительство дома для работников к ультуры", - подчеркнул Президент Садыр Жапаров.