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Российский врач объяснила тяжелое осложнение коронавируса

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Главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала про тяжелое осложнение у пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Интервью с ее участием опубликовано на YouTube-канале RT.

Лысенко объяснила, что такое мультисистемный воспалительный синдром, который встречается у пациентов с COVID-19. По ее словам, это комплекс проблем, связанный с аутоиммунной агрессией организма, направленной на себя.

"С поражением разных органов-мишеней, - подчеркнула главврач. - Это могут быть и почки, это может быть и сердце. Очень много миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжелым заболеваниям сердца".

Ранее в Кирове врачи детской областной больницы спасли семилетнюю девочку с поражением всего организма после коронавируса. Обследование выявило у ребенка педиатрический мультисистемный воспалительный синдром.


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URL: https://www.vb.kg/397853
Теги:
Россия, врачи, коронавирус
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