Статистика COVID-19 за последние сутки

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 44 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 16, в Оше – 5, в Чуйской области – 10, в Ошской области - 5, в Нарынской области - 2, в Таласской области - 1, в Иссык-кульской области - 5.

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в Кыргызстане составило 86 тыс. 229 случаев.

За минувшие сутки от COVID-19 умер один пациент в Бишкеке. Всего с начала вспышки болезни ее жертвами в КР стали 1 464 человек.

Среди медиков не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время распространения COVID-19 им заразились 4 205 медицинских работника, из них выздоровели 4 179.

За истекшие сутки зарегистрировано 52 выздоровевших пациентов, а за весь период эпидемии – 83 179.