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В Европе предложили новые санкции против России за "шпионаж"

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Депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки предложил ввести новые санкции в отношении России из-за якобы шпионажа. Об этом этом сообщает RT со ссылкой на обращение к Европейской комиссии.

Парламентарий поинтересовался, известно ли Еврокомиссии о высылке из страны российских дипломатов, обвиняемых в "шпионаже". "Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций?", - задался вопросом парламентарий.

Также Джамбазки напомнил, что в декабре прошлого года из Болгарии выслали военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии, обвиненного в "сборе военной информации".

В сентябре прошлого года Болгария выслала двух российских дипломатов, обвиненных в шпионаже. Как сообщало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, способных подтвердить подобные обвинения.

Прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже 24 января 2020-го. Тогда было установлено, что с 2017 года по настоящее время один из них занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии. Москва опровергала эти обвинения и пообещала принять ответные меры.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/397856
Теги:
Европа, Россия, санкции
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