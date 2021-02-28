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В России упростили сдачу школьных выпускных экзаменов

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В России упростили государственную итоговую аттестацию в 2021 году из-за коронавируса. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства в субботу, 27 февраля.

"В частности, в этом году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам", - говорится в сообщении.

Ученики 11-х классов в 2021 году, как уже говорилось ранее, будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только в том случае, если соберутся поступать в вузы. Для получения аттестата им достаточно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике.

Выпускные экзамены вместо ЕГЭ в 2021 году пройдут с 24 по 28 мая. В Рособрнадзоре пообещали составить задания на основе спецификаций ЕГЭ. Демонстрационные варианты экзамена опубликуют заранее на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/397859
Теги:
Россия, школа, экзамен
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