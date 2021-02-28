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Митинг в Оше: Сторонники Матраимова просят Ташиева о справедливости

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- Бакыт Басарбек
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В Оше проходит митинг в поддержку экс-заместителя главы ТС КР Райымбека Матраимова. Соответствующее видео опубликовано на странице благотворительного фонда имени Исмаила Матраимова.

Митингующие, которых на центральной площади южной столицы собралось около 600 человек, требуют освобождения Матраимова.

Один из выступающих от имени всех сторонников экс-таможенника обратился к главе ГКНБ КР Камчыбеку Ташиеву с просьбой взять дело под свой контроль и рассмотреть его по справедливости.

Напомним, Райымбек Матраимов по обвинению в легализации преступных доходов был задержан 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца.


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URL: https://www.vb.kg/397861
Теги:
Камчыбек Ташиев, митинг, Ош, Кыргызстан, Райымбек Матраимов
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