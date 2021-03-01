Не крутите стартер на запустившемся двигателе

Автомобиль - довольно надежный механизм, но сломать его можно, не прилагая усилий. Главное, знать, что и как сделать. А если говорить серьезно,то такие знания как раз позволят избежать бессмысленного вреда автомобилю. И все–таки, что случится, если крутить стартер при уже работающем двигателе? Ничего особенного или катастрофа?

Теперь по порядку:

Мы сели в автомобиль, вставили ключ в замок зажигания и поворачиваем.

В этот самый момент срабатывает втягивающее реле и запускается мотор стартера.

Благодаря втягивающему реле выдвигается шкив стартера и присоединяется к маховику.

Начинает его крутить, и двигатель запускается.

После того как автомобиль завелся, мы отпускаем ключ зажигания и больше его не трогаем. Стоит вообще о нем забыть во время работы автомобиля. Совет, по сути, бессмысленный, так как все так и делают. Но если любопытство сильнее здравого смысла, то вам следует знать следующее.

Не поворачивайте ключ во время работающего двигателя, так как зубья шкива стартера уже не попадут в выемки маховика, поэтому вы услышите треск хрупкого металла.

При повторной попытке вы услышите треск, который обозначает срезание зубьев стартера, которые выполнены из более мягкого металла, чем тот, из которого сделан маховик, но и ему может тоже не поздоровиться.

Что будет в дальнейшем? А в дальнейшем придется покупать новый стартер, а еще, возможно, и новый маховик. Стоят такие детали недешево. Поэтому дважды, а лучше трижды подумайте, прежде чем ставить такие эксперименты. Грубо говоря, это получится развод самого себя на деньги. Да и пожалейте автомобиль, так как он не заслуживает такого.