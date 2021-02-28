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Скончался депутат Жогорку Кенеша Алмазбек Акматов

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- Мария Стрельцова
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После продолжительной болезни скончался депутат Жогорку Кенеша Алмазбек Акматов. Эту информацию подтвердили в секретариате фракции "Бир Бол".

Он родился 18 октября 1964 года в Нарынской области.

В разные годы работал генеральным директором совместного кыргызско-китайского ОсОО "Торугарт-Транзит", управляющим делами президента, руководителем территориального подразделения Счётной палаты по городу Бишкек, Чуйской и Таласской областей.

С 2015 года был депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, заместителем председателя комитета аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.


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URL: https://www.vb.kg/397867
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