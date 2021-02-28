"Теплые обнимашки". Мальчик из Балбая и президент страны встретились

Интернет-звезда Бекболот Турдушев из села Балбай Иссык-Кульской области встретился с президентом Садыром Жапаровым в госрезиденции Ала-Арча. Об этом сообщил Данияр Абдыбеков.

"16 февраля Бекболот должен был встретиться с президентом, но президент тогда сказал, что встретится после возвращения из Москвы, так как находится в обсервации. Вчера, 27 февраля, президент Садыр Жапаров принял Бекболота дома и поговорил за чаем", - написал Абдыбеков на своей странице в Фейсбук. Вместе с мальчиком на приеме были его отец и блогер Талант Сагынбаев. В комментариях пользователи назвали эту встречу "теплые обнимашки".

16 февраля Бекболот разговаривал с главой государства по видеосвязи. Президент тогда передал мальчику в подарок Коран, ноутбук и деньги.

Маленький житель Балбая стал известным после видеоролика, в котором просил президента построить в родном селе двухэтажную школу вместо старой "прогнившей".