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Ясновидящая: Имя Райымбека Матраимова используют внешние силы

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- ВБ
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Райымбек Матраимов сегодня стал самым популярным человеком в Кыргызстане, имя которого, если можно так выразиться, не сходит с первых полос СМИ. Кто-то считает его символом коррупции, а кто-то - жертвой обстоятельств. Вот и вчера сторонники экс-таможенника собрались в Оше на митинг в его поддержку. В этой связи редакция VB.KG вновь обратилась к услугам ясновидящей Светы Тойгонбаевой. Стало даже интересно, какие у нее могут быть прогнозы на счет бывшего таможенника.

По ее словам, имя Матраимова используют внешние силы для противостояния нынешним властям в стране.

- Согласно моему видению, Райымбек Матраимов сегодня подвергается политическому преследованию. При этом не только в Кыргызстане у него есть противники, но и в других странах. По сути, его имя используют внешние силы, чтобы повлиять на наши власти, которым я бы советовала не идти на поводу у них.

Тем не менее, для Матраимова в скором времени все это закончится, где-то через 3 месяца он сможет оправдаться. До этого же времени ничего не сможет сделать. В целом, дорога у него открытая.

Уголовное дело в отношении его опирается на каких-то два документа, но нигде его подписи нет. Поэтому доказать его вину будет трудно. Через полгода все решится и как я уже говорила он сможет оправдаться.

На данный момент 60 процентов населения настроено против него, но 40 процентов его поддерживает. Со временем он сделает многое чего хорошего для народа и поддержки станет больше. Да и сейчас, как я слышала, он сделал немало для людей. Я с ним лично не знакома, но народ должен объективно смотреть на ситуацию.

Кроме этого, я вижу, что митингов в поддержку Матраимова станет больше и количество участников будет увеличиваться.

В целом, на сегодняшний момент в стране еще сохранились политические преследования и поэтому народ должен разобраться, где правда, а где идет обычное очернение человека. В этой связи вижу, что скоро еще 3 политика сядут по политическим мотивам, - сказала ясновидящая.

В следующем материале Света Тойгонбаева расскажет, чего следует опасаться президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.


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URL: https://www.vb.kg/397871
Теги:
митинг, Кыргызстан, Света Тойгонбаева, Райымбек Матраимов
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