Премьерой "Красного яблока" БГДТ 2 марта откроет новый театральный сезон

Спектаклем "Кызыл алма" ("Красное яблоко") Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева 2 марта откроет очередной театральный сезон. Корреспонденты VB.KG побывали на предпремьерном показе нового представления.

"С марта прошлого года мы ничего не играли. Это будет первый спектакль после длинного вынужденного перерыва. Работать над постановкой мы начали еще в 2020 году. Но потом объявили карантин. Когда в сентябре получили официальное разрешение на работу, возобновили репетиции. Спектакль очень сложный по атмосфере. Сама новелла Чингиза Айтматова об очень тонких вещах. О том, что любовь – это божий дар, и дается он не каждому. Но ведь, зачастую, даже те, кого она посещает, не умеют с ней обращаться, не ценят. Удастся ли нашим артистам донести эту мысль автора? Посмотрим. На сегодняшний показ мы пригласили друзей. Нам очень важна обратная связь, и вообще понимание того, что нужны зрителям", - рассказала VB.KG художественный руководитель БГДТ, заслуженный деятель культуры КР Айгуль Умуралиева.

Спектакль по одноименному рассказу Чингиза Айтматова в Бишкекском городском театре поставил режиссер, заслуженный деятель культуры КР Нурлан Асанбеков. Он же - автор инсценировки и музыкального оформления. Для Асанбекова это не первое обращение к данному произведению классика отечественной литературы. Самое первое было в этом же театре в 90-е годы прошлого века. Тогда театр находился в здании Республиканской библиотеки для детей и юношества имени Баялинова – знаменитой Чернышевки. Предложение поставить спектакль по одному из произведений Айтматова поступило от основателя театра – Арсена Умуралиева. Нурлан Асанбеков сам остановился на "Красном яблоке". Затем был спектакль в Русском театре драмы. А некоторое время назад Асанбеков вновь обратился к героям Айтматова в Государственном академическом русском театре драмы имени Горького в Астане.

"Это очень неординарное произведение Айтматова. Вроде бы оно нехарактерно для творчества автора. Но, если взглянуть на этот небольшой рассказ с другой стороны, видно, что по своему содержанию он как раз характерен для души и сердца Чингиза Торекуловича. В "Красном яблоке" он говорит о том, что касается проблем, чувств, судеб многих. Может быть, каждого из нас. Это, мне кажется, произведение из разряда вечных", - пояснил VB.KG Нурлан Асанбеков.

Сценографом нового спектакля стал заслуженный деятель культуры КР Юлдаш Нурматов. Костюмы героев создавала Зухра Мукамбетова. Как хореограф с артистами БГДТ работал заслуженный деятель культуры КР Сергей Стрельцов. Интересно и музыкальное оформление нового сценического произведения. Здесь звучит классика и стихи известного испанского поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Хуана Рамона Хименеса. В главных ролях публика увидит молодых актеров – Айнуру Исмаилову, Айзаду Сапьянову и Чагалдака Замирбекова.

"Из-за пандемии у нас был большой перерыв в работе. Произошли изменения и в актерском составе. Но основная трудность, честно говоря, была не в этом. Почему постановочный процесс так затянулся?! Артисты, с которыми я сейчас работал, - люди иной эпохи. Они живут с другими ощущениями, по другим лекалам, что ли. Эстетика ретро им не очень понятна. Ведь даже признание в любви в 50-60-е годы XX века было иным, нежели сейчас. Тогда свои чувства скрывали, а сейчас спешат рассказать о них всему миру в соцсетях. А произведение Айтматова утонченное, на полутонах. Ребятам пока сложно это передать, иногда они бывают слишком прямолинейны. Но мы должны учитывать и нынешнюю зрительскую аудиторию, ее способность воспринять то, что хотим до них донести", - добавил VB.KG Нурлан Асанбеков.

После премьеры "Красное яблоко" займет свое место в репертуаре Бишкекского городского театра. Будет сделана также видео-версия. Когда жизнь вернется в привычное русло неизвестно. Многие фестивали, скорее всего, еще какое-то время будут проводиться в режиме онлайн, поэтом участие в них возможно лишь в таком формате