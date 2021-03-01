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В Бишкеке прошел первый чемпионат республики по текболу (фото)

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- Вячеслав Аникин
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27 февраля в в Бишкеке состоялся первый чемпионат Кыргызстана по текболу. В нем приняли участие более 40 любителей кожаного мяча.

Текбол - это синтез настольного тенниса и футбола. Перед столом с одной и другой стороны стоят по два человека. Их задача нанести головой, ногами, плечами (только не рукой) прицельный удар на сторону соперника. Причем, игра проходит, выражаясь футбольной лексикой, в одно касание. То есть, текболист не имеет права обработать мяч, а приняв его, должен сразу отдать пас партнеру по команде или ударить на площадку противоборствующей команды.

Текбол придуман венгерскими любителями футбола в 2014 году. Это спортивное изобретение по достоинству оценили профессиональные футболисты. Так, игроки всемирно известных клубов ПСЖ (Франция). "Аякс" (Голландия) и даже "Реал" (Мадрид) включили текбол в программу своих тренировок. Проходят турниры по этому виду спорта и среди любителей. Сейчас в состав Международной федерации текбола входят представители 80 государств, Текбол признан Олимпийским советом Азии, сейчас Международной Олимпийский комитет рассматривает возможность включения этого вида спорта в программ олимпиад.

Федерация текбола Кыргызстана создана полгода назад. Ее возглавил бизнесмен Чолпонбек Жумашукуров, а генеральным секретарем стал молодой юрист Данияр Убышев, который взвалил на свои плечи все организационные хлопоты по популяризации текбола в нашей стране.

На помощь нашим текболистам поспешили зарубежные кураторы. Так, международная федерация по этому виду спорта поставила в Бишкек 20 игровых столов, мячи, форму для судей и другой необходимый инвентарь.А в эти дни в Бишкеке находится представитель Федерации Дуард (правильно) Герфуэра. Он занимается обучением тренеров, арбитров, помог и в организации первого чемпионата по текболу. Кстати, сейчас клубы (локации) по текболу действуют в нескольких частных школах Бишкека, высших учебных заведениях и даже во Внутренних войсках. И, как сказал Данияр Убышев, еще ни один человек, решивший заниматься текболом, не разочаровался в этом своем увлечении.

Пришли на помощь Федерации текбола и социальные сети. Данияр Убышев пригласил к участию в турнире всех любителей кожаного мяча, рассказал им о правилах этой спортивной новинки и в результате попробовать свои силы в текболе вызвались 40 человек: бывшие футболисты, студенты, учащиеся средних школ. Что примечательно, текбол весьма демократическая спортивная дисциплина. В одной команде могут выступать мужчины и женщины, ветераны и юные игроки. И это вполне обоснованно. В текболе не нужно бегать по полю, как в большом футболе и бить из-за всех всех по мячу. Здесь главное - техника владения мячом, гибкость всего тела.

К примеру, тренер вратарей сборных Кыргызстана по футзалу Николай Шамонин сказал корреспонденту VB.KG:"Очень полезный вид спорта для голкиперов. Играя в текбол, они могут улучшить свою реакцию, укрепить игровые связи с партнерами по команде. Я обязательно освою с ними текбол."

Первое место в первом чемпионате страны по текболу заняла команда в составе Ивана Филатова и Павла Бабанова. В финале со счетом 2:1 они они обыграли дуэт в составе Айданы Оторбаевой и Сергея Садовского.


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URL: https://www.vb.kg/397881
Теги:
теннис, футбол, Кыргызстан
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