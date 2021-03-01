Стало известно в какой клинике лежит Райымбек Матраимов

Экс-заместитель главы ТС КР Райымбек Матраимов лежит в частной клинике "Бикард". Об этом редакции VB.KG сообщили источники.

Напомним, ранее бывший чиновник был госпитализирован из СИЗО ГКНБ в одну из больниц. Он пожаловался представителям Национального центра по предупреждению пыток на повышение артериального давления.

Райымбек Матраимов 18 февраля по обвинению в легализации преступных доходов был задержан. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца.