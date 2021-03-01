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Стало известно в какой клинике лежит Райымбек Матраимов

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- Бакыт Басарбек
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Экс-заместитель главы ТС КР Райымбек Матраимов лежит в частной клинике "Бикард". Об этом редакции VB.KG сообщили источники.

Напомним, ранее бывший чиновник был госпитализирован из СИЗО ГКНБ в одну из больниц. Он пожаловался представителям Национального центра по предупреждению пыток на повышение артериального давления.

Райымбек Матраимов 18 февраля по обвинению в легализации преступных доходов был задержан. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца.


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URL: https://www.vb.kg/397887
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, больница, Райымбек Матраимов
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