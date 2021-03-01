"У следователей есть возможность выйти на главного виновника - Жээнбекова"

Следователи упускают возможность. По моим данным ключевые свидетели в лице Омурбека Чиркешовича Текебаева и Омурбека Токтогуловича Бабанова до сих пор не допрошены в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, произошедших 9 октября 2020 года на площади Ала-Тоо. По закону на ходатайство о проведении следственных мероприятий должны ответить максимум в течение 3 суток. Об этом заявил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, о допросе вышеуказанных свидетелей, в том числе, Сооронбая Жээнбекова, я внёс ходатайство в СС МВД ещё в день выезда из страны последнего.

- Однако, по сей день официального ответа из СС МВД я не получал. Что вынуждает обратиться в суд с жалобой на бездействие сотрудников органа следствия. По идее следователи МВД, которые расследуют указанное дело, должны быть заинтересованы в скорейшем получении важных для следствия сведений от Омурбека Бабанова и Омурбека Текебаева путем их допроса. Ведь последние ранее сообщали в СМИ, что за беспорядками 9 октября стоял бывший президент Сооронбай Жээнбеков. То есть следователям представляется возможность выйти на главного виновника. Но они почему-то упускают шанс, - подчеркнул Жоошев.

В отношении невиновных - Каната Сагымбаева и Фарида Ниязова, уголовное преследование подлежит прекращению, добавил адвокат.