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Садыр Жапаров 2-3 марта совершит государственный визит в Казахстан

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 2–3 марта совершит государственный визит в Республику Казахстан. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Дастан Дюшекеев.

"У нас с Казахстаном традиционно высокий уровень сотрудничества и позитивная динамика двустороннего и многостороннего взаимодействия, практически во всех сферах. Мы нацелены и далее укреплять стратегическое партнерство и союзнические отношения с Республикой Казахстан", - отметил Дастан Дюшекеев.

В рамках предстоящего визита глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и обсудит актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также дальнейшие перспективы взаимодействия.

Также в ходе визита Садыр Жапаров встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, председателем Мажилиса парламента Нурланом Нигматулиным и премьер-министром Аскаром Маминым.

Кроме того, принимая во внимание важность развития торгово-экономических отношений, во время визита предусмотрена встреча с представителями бизнес-кругов Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/397891
Теги:
бизнес, визит, Казахстан, президент, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, политика, Касым-Жомарт Токаев, Нурсултан Назарбаев, Садыр Жапаров
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