Садыр Жапаров 2-3 марта совершит государственный визит в Казахстан

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 2–3 марта совершит государственный визит в Республику Казахстан. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Дастан Дюшекеев.

"У нас с Казахстаном традиционно высокий уровень сотрудничества и позитивная динамика двустороннего и многостороннего взаимодействия, практически во всех сферах. Мы нацелены и далее укреплять стратегическое партнерство и союзнические отношения с Республикой Казахстан", - отметил Дастан Дюшекеев.

В рамках предстоящего визита глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и обсудит актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также дальнейшие перспективы взаимодействия.

Также в ходе визита Садыр Жапаров встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, председателем Мажилиса парламента Нурланом Нигматулиным и премьер-министром Аскаром Маминым.

Кроме того, принимая во внимание важность развития торгово-экономических отношений, во время визита предусмотрена встреча с представителями бизнес-кругов Казахстана.