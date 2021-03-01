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О борьбе Кыргызстана с коронавирусом рассказали в бюллетене СНГ

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- Евгений Денисенко
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Увидел свет очередной номер информационного бюллетеня "О мерах по борьбе с коронавирусом в странах СНГ", издаваемый информационно-аналитическим департаментом Исполнительного комитета Содружества. В бюллетене говорится и об усилиях, предпринимаемых на этом направлении в Кыргызстане во взаимодействии с Россией.

Одно из сообщений – о регистрации в республике российской вакцины "Спутник V": "Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики выдано регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V").

Регистрация этого препарата, как подчеркнуто, позволит "в ближайшее время провести вакцинацию населения для профилактики коронавирусной инфекции".

Также в бюллетене сообщается о поставке Россией в Кыргызстан очередной партии необходимых медикаментов: "В Москве состоялась передача кыргызской стороне безвозмездной помощи в виде усовершенствованных наборов ПЦР-тестов для проведения 100 тысяч исследований на COVID-19. Гуманитарный груз, переданный Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора посольству Кыргызстана в России, будет доставлен в Кыргызстан".

К настоящему моменту эта партия ПЦР-тестов уже поступила в республику. Ее передача посольству состоялась 24 февраля в рамках визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Российскую Федерацию, по итогам переговоров министра здравоохранения КР Алымкадыра Бейшеналиева с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Напомним, что, находясь в Москве, глава кыргызского Минздрава также встретился со своим российским коллегой Михаилом Мурашко. Темой их переговоров, как сообщили в пресс-службе МЗ РФ, стало развитие сотрудничества по различным направлениям отрасли. Речь шла также о противодействии распространению коронавируса, об обеспечении эпидемиологической безопасности в республике. Обсуждалась и возможность применения в ней российской вакцины от коронавируса "Спутник V", поставок сюда этого препарата.


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URL: https://www.vb.kg/397892
Теги:
вакцина, Россия, СНГ, Кыргызстан, коронавирус
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