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Обменялись оружием. Путин подарил Жапарову саблю, украшенную драгметаллами

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- Оксана Гут
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Президент России Владимир Путин подарил Садыру Жапарову саблю. Об этом сообщается на Телеграм-канале главы государства.

"Интересно, что Владимир Владимирович Путин также преподнес Садыру Нургожоевичу саблю, украшенную драгоценными металлами. Служба протокола президента всегда внимательно рассматривает подарки и заранее готовит их для каждого человека. Обмен оружием между двумя президентами - великий и исторический момент", - говорится в сообщении.

Напомним, что Садыр Жапапов 24-25 февраля побывал в России с первым зарубежным визитом. В интервью "Российской газете" он рассказал, что подарил президенту России Владимиру Путину "красивый" меч, сделанный кыргызскими мастерами.


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URL: https://www.vb.kg/397893
Теги:
визит, оружие, президент, Кыргызстан, Владимир Путин, Садыр Жапаров
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