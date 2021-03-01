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Бабур Тольбаев идет на местные выборы с новой партией

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- Мария Стрельцова
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Предприниматель Бабур Тольбаев пойдет на выборы Бишкекского городского кенеша с новой партией "Ата-Журт Кыргызстан". Об этом он заявил на своей странице в Фейсбук. Вчера на внеочередном съезде прошло закрытое голосование по определению кандидатов от партии. Тольбаев возглавил список кандидатов.

В своем видеообращении Тольбаев рассказал, что поступали предложения от разных партий, и он остановился на данной партии. По его словам, в программе 90 % партий будут направления дороги, школы, детские сады, а у него есть "большая идея". "В интервью "Вечернему Бишкеку" в 2015 году я сказал о своей мечте – проведение в 2040 году летнюю Олимпиаду в Бишкеке", - отметил он.

Бабур Тольбаев участвовал в прошедших президентских выборах и занял третье место.

Напомним, в Кыргызстане выборах депутатов местных кенешей назначены на 11 апреля.


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URL: https://www.vb.kg/397895
Теги:
Бишкекский горкенеш
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