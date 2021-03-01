"Отечество" множится перед выборами. Что известно о "Ата-Журт Кыргызстан"?

Некоторые партии, которые зарегистрировались для участия в выборах в местные кенеши, могут выбыть с гонки до объявления старта избирательной кампании. Дело в том, что закон не позволяет политическим новичкам претендовать на депутатские мандаты.

Кандидатами на выбывание может стать к примеру партия "Легалайз", которая зарегистрировалась в декабре 2020 года. Многие считают, что не сможет участвовать в выборах партия "Ата-Журт Кыргызстан". Которую возглавил выходец из партии "Мекенчил" Айбек Маткеримов. От этой партии на выборы в Бишкекский горкенеш идет известный бизнесмен и один из кандидатов в президенты Бабур Тольбаев.

Так как в последнее время стало появилось много политических объединений, которые отсылают в названии к слову "Отечество" - "Ата-Журт", стоит обратить на них внимание:

1. Партия "Ата-Журт". Политическое объединение существует давно. Ее лидером является бывший спикер парламента Ахматбек Келдибеков. Ранее членами партии являлись нынешние президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

2. Парламентская фракция "Республика-Ата-Журт". В 2015 году партия "Ата-Журт" объединилась с партией Омурбека Бабанова "Республика". В топе партийного списка значились имена Бабанова и Ташиева. Правда, Камчыбек Ташиев из-за инцидента перед выборами был снят с гонки и не получил депутатский мандат.

3. "Ата-Журтум Кыргызстан". Эта партия была зарегистрирована в Министерстве юстиции 19 февраля. Ее возглавляет еще один кандидат от партии от партии "Мекенчил" Шукурбек Эркебаев. Члены партии подчеркивали, что новое объединение не имеет отношения к партии "Ата-Журт".

4. "Ата-Журт Кыргызстан". Эта партия прошла перерегистрацию 26 февраля буквально через несколько дней после регистрации "Ата-Журтум Кыргызстан". Партия изменила название, а также сменила лидера партии. Кроме почти идентичного названия, партии объединяет то, что возглавляет их выходцы из "Мекенчил". Кроме того. Обе партии не имеют отношения к партии "Ата-Журт".

Эксперты полагают, что процессы последних дней по регистрации и перерегистрации партии связаны с юридическими тонкостями выборного законодательства. А именно то, что законы запрещают участвовать в выборах политическим силам, которые появляются буквально перед выборами.

Редакция VB.KG обратилась за комментарием к юристу, члену Центральной избирательной комиссии Кайрату Осмоналиеву:

- Согласно закону о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша участвовать в предвыборной гонке могут партии, которые прошли процедуру регистрации или перерегистрации не менее, чем за 6 месяцев до объявления выборов. То есть, чтобы участвовать в апрельских выборах, партия должна быть зарегистрирована не позднее, чем в первых числах августа. Однако, выборы в местные кенеши, а именно они пройдут в апреле, проходят по другому закону. И исходя из него выходит, что вновь зарегистрированные партии не могут участвовать, а вот партии, которые прошли перерегистрацию допускаются к предвыборной гонке, - прокомментировал VB.KG юрист и член Центральной избирательной кампании Кайрат Осмоналиев.

Исходя из слов юриста выходит, что партия "Ата-Журтум Кыргызстан" не сможет участвовать в выборах в апреле, зато у новой-старой партии "Ата-Журт Кыргызстан" юридических препятствий для участия в выборах нет.

- Политтехнологи часто прибегают к подобным трюкам перед выборами. Они используют известные избирателям названия, которые были на слуху последние годы. Ранее бывало, что старые партии передают другим политикам. Понятно, что это совершенно другая сила, где состоят другие люди и вкладывают иную идеологию, фактически это новые партии, но юридически они являются старыми, - говорит Кайрат Осмоналиев.

Кстати, юрист подчеркнул еще одно отличие местных выборов от выборов в Жогорку Кенеш. После октябрьских событий депутаты изменили законодательство, снизив избирательный порог. Теперь партии, чтобы попасть в ЖК достаточно набрать 3% голосов избирателей, а вот про выборы в городах депутаты забыли, и оставили прежний избирательный порог в 7%.

- У нас получилась нелогичная избирательная система. Учитывая это и то, что в Бишкеке за места в горкенеше будут биться более 20 партий, я думаю, что исход выборов совершенно непредсказуем. Политическая борьба в Бишкеке и Оше, а может и в других городах, буде не шуточная, - считает Кайрат Осмоналиев.

Напомним, выборы в местные кенеши назначены на 11 апреля. Партия Садыра Жапарова "Мекенчил" отказалась от участия в избирательной кампании.