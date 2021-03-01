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Сапар Исаков взял на себя аварию на ТЭЦ, чтобы выгородить Жээнбекова?

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- Мария Стрельцова
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Через социальные сети под аккаунтом "Сапар Исаков" уже несколько дней публикуются разные заявления. Бывший премьер-министр обвиняется в причастности к коррупционным делам при модернизации Бишкекской теплоэлектроцентрали. Его точное местонахождение неизвестно.

В одной из последних записей "Сапар Исаков" утверждает, что не причастен к коррупционным делам вокруг ТЭЦ, а ответственность за аварию он взял на себя, защищая тогдашнего президента.

"Первой моей ошибкой было то, что, желая защитить Сооронбая Жээнбекова, взял на себя ответственность, когда произошла авария на ТЭЦ. Вторая ошибка моя в том, что я не послушал Сооронбая Жээнбекова, который просил не снимать с должности Райымбека Матраимова. Тогда отправили в отставку возглавляемое мною правительство и начали избирательно возбуждать уголовные дела", - говорится в этом посте.

С данного аккаунта пишут, что при реконструкции ТЭЦ правительством руководил не он, а Сооронбай Жээнбеков: Должны быть допрошены все, кто подписал соглашение, ратифицировавшие его в трех чтениях и те, кто принял на эксплуатацию без надлежащей проверки.

Он назвал так же фамилии Асылбека Жээнбекова и Джоомарта Оторбаева. По его мнению, дело ТЭЦ не рассматривалось объективно, список обвиняемых составлялся по политическим мотивам.

2 марта в Верховном суде состоится судебный процесс по ТЭЦ, "Сапар Исаков" попросил общественности требовать справедливого рассмотрения дела.


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URL: https://www.vb.kg/397899
Теги:
Сапар Исаков, Сооронбай Жээнбеков, ТЭЦ
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