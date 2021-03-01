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Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана о повышении цен на ГСМ

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- Оксана Гут
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Отпускные цены на бензины российских заводов с начала года выросли на 67%. Об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана и информирует о текущей ситуации на рынке ГСМ в стране.

С начала 2021 года по 1 марта 2021 года рост отпускных цен на ГСМ российских заводов-изготовителей составил:

- по бензиновой группе: с 300 $/т до 500 $/т – рост составил 67%, что в среднем составляет 14 сомов на литр топлива;

- по дизельному топливу: с 360 $/т до 470 $/т – рост составил 31 %, что в среднем составляет 8 сомов на литр топлива.

Дополнительно негативным фактором, спровоцировавшим рост конечных цен на местных АЗС, стала значительная девальвация сома КР к

доллару США, так как согласно общемировой практики закуп нефтепродуктов с заводов осуществляется в международной валюте, а продажа на территории Кыргызстана – в сомах КР.

Девальвация национальной валюты в течение 2020 года превысила 21%, что составляет в среднем дополнительных 6-7 сомов в литре топлива.

Важно отметить, что девальвация кыргызстанского сома стала самой значительной на территории стран СНГ в течение 2020 года. К примеру, если сравнить Кыргызстан с наиболее схожей в экономическом плане страной в СНГ – Арменией, участвовавшей в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе в 2020 году, то девальвация армянского драма не превысила 4% в течение 2020 года, что в пять раз ниже, чем в Кыргызстане.

Армения – 4%

Узбекистан – 9%

Беларусь – 9%

Казахстан – 11%

Россия – 12%

Украина – 15%

Кыргызстан – 21%.

В течение января-февраля 2021 года в Кыргызскую Республику осуществлялись отгрузки со следующих российских НПЗ: Омский НПЗ,

Орский НПЗ, Ангарский НПЗ и Башнефть.

Значительный рост отпускных цен на российских заводах обусловлен несколькими факторами:

1. С конца 2020 года возрос мировой спрос на нефтепродукты в связи с поэтапным восстановлением мировой экономики;

2. Цены на нефтепродукты формируются на международных торговых биржах – цена складывается с учетом имеющегося спроса и предложения;

3. Общемировой рост цен на нефть – согласно данным на 24 02 2021 г. цена нефти марки Brent превысила 67 $/баррель, в то время как на

начало 2021 года нефть марки Brent составляла 51,5 $/баррель – рост составил 31%;

4. С начала года на топливном рынке Российской Федерации наблюдался дефицит по бензиновой группе в связи с техническими проблемами на

Хабаровском НПЗ. Это стало причиной того, что на Дальний Восток РФ поставляли бензин с трех НПЗ из других регионов и Росрезерва;

Дополнительным драйвером роста цен на кыргызстанских АЗС стал тот факт, что с начала 2021 года Республика Казахстан в одностороннем порядке прекратила экспорт нефтепродуктов в Кыргызстан, который был открыт с середины мая 2020 года. Более того, в феврале 2021 года из-за ремонта Шымкентского НПЗ на территории Республики Казахстан наблюдается дефицит дизельного топлива, а также повышение цен на данный продукт. Дефицит планируется покрыть за счет российских поставок.

Несмотря на то, что рост закупочных цен на российских НПЗ с начала 2021 года по 1 марта 2021 года на бензиновую группу составил 67% или

14 сомов/л, фактические розничные цены на АЗС республики повысились всего на 13,8% или 4,9 сомов/л.

"Члены Ассоциации нефтетрейдеров прилагают все усилия для недопущения резких изменений цен и дефицита нефтепродуктов на топливном рынке Кыргызстана. Более того, компании-участники Ассоциации придерживаются социально-ориентированной политики ценообразования. Рентабельность компаний в феврале 2021 года не превысила 1%", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/397900
Теги:
ГСМ, Россия, импорт, АЗС, Кыргызстан, цены на бензин, нефтепродукты
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