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Финпол: ОсОО "Скай Мобайл" возместило государству более 112 млн сомов

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- Екатерина Улитина
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Компания "Скай Мобайл", которая представляет в Кыргызстане бренд Beeline, выплатила в счет государства более 112 млн сомов в качестве возмещения ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Дело по факту уклонения от уплаты налого (ст.232 ч.2 Уголовного кодекса КР) было зарегестрировано в ЕРПП в ноябре 2019 года. В рамках указанного досудебного производства со стороны ГСБЭП были назначены налоговые проверки, согласно которым выявлен факт занижения налога на доходы нерезидента со стороны ОсОО "Скай Мобайл" в особо крупном размере на сумму более 112 миллионов сомов.

11 февраля 2021 года в ходе следствия Финансовой полицией возмещен ущерб на сумму 112 миллионов 103 тысячи 243 сома, причинённый государственному бюджету ОсОО "Скай мобайл".

В настоящее время Финансовой полицией Кыргызской Республики продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на обеспечение внутренней экономической безопасности страны и возмещение ущерба, причиненного государству от экономических, коррупционных и должностных преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/397901
Теги:
налоги, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан, Билайн
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