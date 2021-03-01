Осужденный за взятку. В Департаменте по банкротству назревает новый скандал

Департамент по делам банкротства при Министерстве экономики - ведомство редко мелькающее в СМИ, но если это и случается, то дело заканчивается громким скандалом. Таковой намечается и сейчас.

Последний информационный резонанс вокруг данного Департамента произошел относительно недавно – в сентябре прошлого года. Сотрудники АКС ГКНБ при даче взятки в 100 тысяч сомов с поличным задержан заместитель директора Департамента по делам банкротства КР Эркин Бакиров.

Как сообщалось, установлено, что должностными лицами Департамента по делам банкротства при Министерстве экономики КР налажена устойчивая коррупционная схема по выводу активов организаций-банкротов по заниженной стоимости.

- После отказа специального администратора Департамента в принятии участия в незаконных действиях по занижению стоимости актива предприятия, последнему были предложены указанные денежные средства за добровольное сложение полномочий специального администрирования одной из предприятий, в отношении которого введена процедура банкротства, в целях передачи его функций подконтрольным сотруднику, - говорилось в сообщении АКС ГКНБ.

Позже при обыске в доме чиновника было найден 1 млн 331 тыс. 300 сомов.

Возможно, что подобного бы не произошло, подходи ведомство правильно к набору сотрудников. Однако в ближайшее время может грянуть еще один подобный скандал в ведомстве.

Недавно в редакцию VB.KG обратились работники и акционеры Кадамжайского сурьмяного комбината. Они заявили, что отдельные лица, преследуя личную выгоду, обанкротили их комбинат. Выяснилось, интересное. Курирует этот объект еще один замдиректор ДДБ Минэконома - Канат Адучиев. Тот самый, который около семи лет назад был осужден за создание коррупционных схем в бытность начальника отдела аренды объектов облегченного типа управления муниципальной собственности.

В его полномочия входило предоставление прав на земельные участки под установку легких конструкций, в том числе рекламных, а также их снос. Понятно, место предельно хлебное, если подходить к нему с точки зрения устройства денежных потоков в собственный карман.

Напомним, в августе 2013 года начальник отдела объектов облегченного типа УМС мэрии Бишкека Канат Адучиев выписал торговцам рынка "Асанбай" предписание о сносе павильонов в пятидневный срок. То есть, до среды, 21 августа, люди, имеющие торговые павильоны по 20 квадратов, торговое оборудование и, главное, товар, должны исчезнуть с занимаемой территории. Куда именно – непонятно, ведь предлагаемый им рынок еще не сдан в эксплуатацию.

Предприниматели требовали от Адучиева дать ответ на два вопроса: куда им переехать и на каком основании расторгается договор об аренде земли, заключенный с муниципалитетом до августа 2014 года. Но чиновник не внес ясность в ситуацию, и тогда торговцы решили встретиться с мэром.

Мэр Иса Омуркулов тогда приказал разобраться других чиновников УМС в конфликте. Выяснились нелицеприятные подробности, которые натолкнули Дуйшебаева на мысль о самодеятельности некоторых чиновников.

В итоге Адучиев был задержан следствием за получение взятки от администратора одного из кафе. Экспертиза подтвердила тогда наличие на руках чиновника люминесцирующего вещества, обнаруженное на купюрах.

Суд признал его виновным по статье "Вымогательство взятки" (313 ч. 2 п. 1) УК КР. Однако вместо того, чтобы посадить взятого с поличным начальника лет на десять, Адучиев отделался штрафом в 4 млн. Суд такое решение пояснил тогда так: "При определении вида и размера наказания суд учитывает, что Адучиев преступление совершил впервые, является единственным кормильцем семьи, положительно характеризуется. С учетом изложенного суд считает возможным назначить подсудимому наказание в виде штрафа". Самое интересное, что приговор подсудимым не обжалован, это значит, что он согласился с ним. А ведь как упорно отрицал свою вину во время судебного следствия!

В итоге чиновник остался на свободе, а затем из столичного муниципалитета передислоцировался и вовсе на более жирную должность – в Департамент по делам банкротства при Минэкономе, где курирует более важные стратегические объекты в виде того же, Кадамжайского сурьмяного комбината.

Интересно другое. Осенью прошлого года АКС ГКНБ выявила устойчивую коррупционную схему в ведомстве. Однако все закончилось лишь арестом Эркина Бакирова. Но в одиночку, он вряд ли смог поставить "на поток" подобное "отмывание средств".

VB.KG направила запросы в Государственную кадровую службу, Минэкономики с просьбой провести проверку законности назначения осужденного за коррупцию чиновника на должность, курирующую стратегические экономические объекты страны, а также проверить деятельность ДДБ Минэконома на наличие коррупционных схем, в том числе, по Кадамжайскому сурьмяному комбинату.