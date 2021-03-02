Наши за границей: Кыргызстанец в США занимается разработкой поисковиков

Кыргызстанец Абдуллах Караман проживает и учится в США, а точнее в городе Флоренс на северо-западе штата Алабама. В 2017 году он получил специальность по программированию в Северо-Алабамском университете. В настоящее время он учится в магистратуре этого же ВУЗа (Магистр делового администрирования) и занимается не больше, не меньше разработкой поисковых систем в серьезной компании.

Ранее СМИ неоднократно писали про талантливого юношу Абдуллаха Карамана, который уже в школе проявил различные способности: был президентом школы, выигрывал турниры по тайскому боксу, умеет играть на пианино и поет на гитаре. Кроме того, будучи студентом в своем университете он преподавал практический курс русского языка.

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Теперь же он помогает предприятиям в США защитить свои права в названии бренда. Для этого Абдуллах в американской стартап-компании "IPWatch Systems Corporation" занимается разработкой поисковых систем, помогающих выявить плагиат и нарушения со стороны других фирм.

- Я работаю на компанию, которая предоставляет услуги в сфере интеллектуальной собственности. Наша компания предоставляет онлайн-платформу, которая помогает существующим предприятиям защитить свои права на название бренда, а также помогает новым выбрать подходящее название бренда, которое уникально и не используется другими фирмами. В Америке насчитывается более 32 миллионов предприятий и подавляющее большинство не защищает свои права на название бренда. Следовательно, они не в курсе о нарушениях со стороны других предприятий, что чревато убытками.

Цель нашей компании предоставить необходимую информацию путем онлайн-платформы, где мы предлагаем различные поисковые системы. Пользователь вбивает интересующее название в наш поисковик, затем наша система проходит через множественное количество баз данных и ищет совпадения. После того как система находит их, все это выводится в онлайн-интерфейсе нашей платформы. В зависимости от запроса, пользователь получает результаты в считанные минуты.

Моя работа заключается в разработке этих поисковых систем и работе над другими проектами. Это включает в себя проектирования системы, написания кода графического интерфейса, а также самой поисковой системы. А также работу с клиентами по поводу добавления новых функций к имеющимся системам, - рассказал он.

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По словам Абдуллаха, это идея пришла его начальнику, которая в итоге стала востребованной по ряду причин.

- Он по образованию юрист и поэтому не понаслышке знает об этой проблеме. Дело в том, что раньше предприятия обращались к юристам, чтобы защитить свои бренды. Даже если вы только открылись, вам все равно нужно было обращаться к юристам, чтобы потом не было разбирательств с другими фирмами по поводу названия. Все это занимало много времени и денег. В результате мой начальник понял, что наши услуги сегодня в век информационных технологий и интернета будут востребованы, - добавил он.

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