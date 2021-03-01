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Волшебная вода или в каких амбарах хранится человеческая память?

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- Мария Стрельцова
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Что представляет собой наш организм? Это не просто "суп набор кишков-мешков, повешенных на скелете". Воздух состоит не только из кислорода, его в организме всего 20 %, азот составляет 78 %, и 2 процента – это инертные газы. Так началась наша беседа с бишкекским биофизиком Сергеем Дьяченко. Он поведал VB.KG тайны строения человеческого организма с точки зрения биофизики.

"Нам воздух нужен не для того, чтобы потреблять кислород, а для того, чтобы молекула кислорода приносила в организм отрицательно заряженный электрон", - заявил он.

По словам Дьяченко, электрон через стенки альвеол в легких перескакивает на электроцит, и он разносит эти заряды по всему организму по системе кровоснабжения каждой клеточке. На обратной дороге эритроциты цепляют на себя положительно заряженные электроны и выводят через легкие с выдохом.

Человеческий организм работает не на кислороде, а на водороде. "Если бы эти 20 % кислорода работали в нашем организме одновременно, то вы бы сгорели в течении 15 минут, так как это сильнейший окислитель", - сказал он.

Биофизику принадлежит собственное изобретение. Он вывел такую структуру воды, когда жидкость становится "волшебной", то есть в ней повышается содержание отрицательно заряженного водорода и гибрида иона. "В нашем мозге отсутствуют ячейки памяти. В компьютере, мобильном телефоне есть хранилище память. Наш организм на 85 % состоит из воды. Наши клеточки, жиры, белки, углеводы плавают в этой жидкости. Чтобы они не слипались, жидкость должна быть отрицательно заряженной", - считает биофизик.

По его словам, информационная структура состоит из воды, и им разработана система, которая помогает донести информацию в мозг посредством жидкости – жидких кристаллов. "Они несут "просьбу к царю" - гипоталамусу, чтобы принять меры, восстановить систему контроля – нервную, таким образом повышаются функции иммунной систему. То есть посредством этих жидких кристаллов можно бороться с вирусами и различными заболеваниями", - рассказал биофизик.

Ранее Дьяченко презентовал жидкокристаллический продукт – это "Протектор антивирус" и "Реноватор мультивекторный". В их структуре хранится информация, которая, проникая вовнутрь организма, восстанавливает "просевшую" иммунную систему.

В борьбе с различными вирусами, в том числе коронавирусом, эффективна и "люстра Чижевского", которая электризует воздух и превращает ее в электростатический фильтр. Почти век назад советский биофизик Александр Чижевский создал такой аэроионификатор. Он придает частицам воздуха отрицательный заряд. У людей, вдыхающих аэроионы, нормализуются обменные процессы, разжижается кровь, расправляются легкие.

Как ни странно, ученые давно это обнаружили, но сейчас об этом не упоминается, говорит он.

Еще один факт, рассказанный Дьяченко, в 1934 г. А. Чижевский, Л.Васильев, А.Войнар выдвинули электрохимическую теорию омоложения и профилактики старения, которая и в наше время представляется весьма интересной. Было доказано, что при старении действительно происходит разрядка электростатических систем организма. Чижевский доказал, что отрицательные аэроионы продлевают жизнь, а деионизированный воздух вызывает заболевания и гибель.

Дьяченко специально заказывает "люстры Чижевского" из России и привозит в Бишкек. У него есть свой кабинет, где он принимает тех, кто перенес ковид или пневмонию, проводит курс реновации – восстановления организма.


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URL: https://www.vb.kg/397906
Теги:
наука, коронавирус
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