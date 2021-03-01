Найден водитель, сбивший сотрудницу "Тазалык". Им оказался 17-летний парень

Найден водитель, совершивший автонаезд на сотрудницу муниципального предприятия "Тазалык" Мадину Токобаеву. Им оказался 17-летний молодой человек, который после совершения ДТП, скрылся с места авария.

По данным пресс-службы мэрии Бишкека, пострадавшая девушка сейчас находится в бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии (БНИЦТиО). У нее сотрясение мозга, перелом ноги, левой лицевой части, гематома глаза и многочисленные ушибы.

"После ДТП в больницу пришел якобы родственник водителя по имени Фархад, частично оплатил лечение М.Токобаевой. Оказалось, что за рулем был 17-ти летний парень, ведется следствие для выявления причин автонаезда", - сообщает мэрия Бишкека.

Муниципалитет подчеркивает, что во время происшествия обе сотрудницы были в светоотражающих специальных жилетках. Машина, предварительно марки BMW черного цвета, ехала на высокой скорости.

Напомним, 24 февраля примерно в 6:30 часов утра сотрудницы муниципального предприятия "Тазалык" Мадина Токобаева вместе со своей мамой Жылдыз Орозалиевой находились на закреплённом участке – пересечение улиц Каралаева и Суеркулова, подметали проезжую часть дороги, тротуар. В это время, проезжающий автомобиль сбил Токобаеву и скрылся с места ДТП.