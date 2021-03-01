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Свата экс-президента обвиняют в незаконном обогащении. Фото его имущества

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- Оксана Гут
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Зарегистрировано досудебное производство в отношении депутата Жогорку Кенеша КР Алиярбека Абжалиева по факту незаконного обогащения. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Антикоррупционной службой ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению коррупции в органах государственной власти установлены факты незаконного обогащения со стороны депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Абжалиева.

"Установлено, что Абжалиев А.Т., являясь депутатом ЖК КР, а также используя свои родственные отношения с экс-президентом КР, активно вмешивался в работу государственных органов, при этом лоббировал интересы частных структур в ущерб государственных интересов. Также установлено, что Абжалиев А.Т., работая на государственных должностях, приобрел имущественные активы, несопоставимые с его официальными доходами, в частности более 20 элитных квартир, жилые дома в ВИП-городках г. Бишкек, пансионат в Иссык-Кульской области, земельные участки на территории Иссык-Кульской и Чуйской областям, а также недвижимость в Турции и ОАЭ", - говорится в сообщении.

Вместе с этим, отмечают в ведомстве, Алиярбеком Абжалиевым были инвестированы значительные денежные средства в одну из строительных компаний на строительство многоквартирных домов в г. Бишкек и другие коммерческие объекты, а именно в Каиндинский кабельный завод, а также в месторождения каменного угля и золота.

В настоящее время в рамках указанного дела досудебного производства проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех имущественных и финансовых активов Абжалиева А.Т. для дачи соответствующей юридической оценки.


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URL: https://www.vb.kg/397909
Теги:
ГКНБ, задержание, уголовная ответственность, Алиярбек Абжалиев, Кыргызстан, ущерб, незаконное обогащение, Депутат
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