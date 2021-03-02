Президент Садыр Жапаров вылетел в Казахстан с госвизитом. Состав делегации

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня с государственным визитом вылетел в Республику Казахстан. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

В г. Нур-Султан Президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и обсудит актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также дальнейшие перспективы взаимодействия.

Также Глава государства встретится с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, Председателем Мажилиса Парламента Нурланом Нигматулиным и Премьер-министром Аскаром Маминым.

Вместе с этим в рамках госвизита запланирована встреча Садыра Жапарова с представителями бизнес-кругов Казахстана.

В составе делегации Кыргызской Республики:

- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

- вице-премьер-министр - министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков;

- заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Дастан Дюшекеев;

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Казахстан Жээнбек Кулубаев;

- министр обороны Таалайбек Омуралиев;

- министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков;

- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;

- министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гулмира Абдралиева;

- министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев;

- министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев;

- директор Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов;

- директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Мырзабек Жыпаркулов.