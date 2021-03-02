Премьер Марипов заявил, что на выборах будут равные возможности для каждого

Под председательством премьер-министра Кыргызской Республики Улукбека Марипова состоялось первое заседание республиканского штаба по подготовке и организации выборов депутатов местных кенешей в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр отметил, что правительство принимает все меры для проведения чистых и прозрачных выборов.

"Мы предоставим равные возможности для каждого гражданина республики для его волеизъявления. Выбор только за народом", - подчеркнул Улукбек Марипов.

Была заслушана информация председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР, сопредседателя республиканского штаба Нуржан Шайлдабековой. По ее информации, выборы депутатов местных кенешей пройдут в 420 айылных кенешах и 28 городах Кыргызской Республики.

Шайлдабекова добавила, что впервые будет применено резервирование мандатов для женщин в айылных кенешах.

В ходе совещания Глава Правительства обратил особое внимание на вопросы обеспечения безопасности на избирательных участках и соблюдения эпидемиологических мер в рамках недопущения распространения коронавирусной инфекции. Премьер-министр подчеркнул, что необходимо обеспечить все избирательные участки урнами для подсчета голосов, а отдаленные районы интернет-соединением.