Кыргызстанский художник создал из глины образы Чокморова и Океева

Художник Толгобек Койчуманов создал из глины образы-портреты известных личностей Суйменкула Чокморова и Толомуша Океева. Ролик процесса творчества опубликован на странице художника в Фейсбук. Многие пользователи интернета оценили его талант. При этом не обошлось и без критики, некоторым не понравилось, что автор испачкал свой костюм.

Толгобек Койчуманов каждый раз интригует людей разными способами написания портретов. Недавно он нарисовал портрет манасчи Саякбая Каралаева айраном. Ранее картину великого акына-импровизатора Токтогула Сатылганова он сотворил на стене красками, нанося ее руками.