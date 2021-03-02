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Убийство диджея в Бишкеке. Милиция задержала подозреваемого

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- Екатерина Улитина
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Оперативники столичной криминальной милиции задержали подозреваемого в совершении убийства в бишкекском микрорайоне Восток-5.

Напомним, погибший от огнестрельного ранения мужчина был найден в подъезде многоэтажки 25 февраля.

В ходе проведения комплекса следственных действий и розыскных мероприятий, оперативники криминальной милиции УВД Свердловского района и ГУВД г.Бишкек вышли на след предполагаемого преступника. При реализации оперативной информации был установлен и задержан на территории города подозреваемый Л.В. 1984 года рождения. Доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

По месту жительства подозреваемого, были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы: нарезное ружье ТОЗ-8. с38421 без соответствующих документов, гладкоствольное ружье МЦ 2001-915179 без соответствующих документов, пневматический пистолет 4.5 калибра, боевые патроны от пистолета ПМ 9 мм в количестве 3 шт., гильзы от патронов 9 мм в количестве 3 шт., и пули 9 мм в количестве 2 шт.

В данное время продолжается расследование и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/397923
Теги:
МВД, убийство, Кыргызстан
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