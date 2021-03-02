В Тюмени кыргызстанец отделался штрафом за фальшивые права

В Тюмени завершился суд над 37-летним гражданином Кыргызстана Умиджоном Сативалдиевым. Он был признан виновным в использовании фальшивого водительского удостоверения.

Согласно материалам дела, Сативалдиев, следовавший на своем автомобиле, был остановлен инспектором ГИБДД 31 октября 2020 года. Однако проверяющий усомнился в подлинности прав, предъявленных ему водителем. Последующая экспертиза показала: документ, в котором значилось, что он выдан кыргызстанцу на его родине в городе Джалал-Абаде, - поддельный, изготовлен на принтере.

В отношении Сативалдиева было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Использование заведомо подложного документа". Ему грозило лишение свободы на срок до шести месяцев.

Однако Калининский районный суд Тюмени принял во внимание чистосердечное раскаяние подсудимого, наличие у него двух малолетних детей и пожилой матери, а также то, что это преступление, квалифицированное как "небольшой тяжести", было совершено им впервые.

В итоге Умиджона Сативалдиева оштрафовали на пять тысяч рублей.