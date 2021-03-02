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В России создадут сеть онлайн-школ для изучающих русский язык

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- Евгений Денисенко
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Российские власти выделят средства на создание сети центров открытого образования на русском языке и обучения ему. Гранты получат победители конкурсов, в качестве организаторов которых выступят Министерство просвещения РФ и Россотрудничество.

Эти средства, как сообщили в ведомстве, пойдут на организацию соответствующих онлайн-школ, системы онлайн-тренажёров и игр, направленных на изучение русского языка как родного и как иностранного. Также на грантовые средства планируется проводить просветительские, образовательные и научно-методические акции, целью которых станет популяризация русского языка, продвижение российского образования и российской культуры.

Гранты также, как предусмотрено, предоставят организациям, которые будут создавать пространства для изучения русского языка и укреплять гуманитарные связи в странах, входящих в СНГ.

Одну из таких онлайн-школ для изучающих русский язык как иностранный уже разработал Российский университет дружбы народов. Особенность платформы в том, что она способна составлять программу для каждого учащегося, учитывая его уровень знаний. Персональные программы выстраиваются благодаря специальным алгоритмам, выявляющим уровень владения языком и цель его изучения. Специалисты РУДН также разработали образовательное наполнение ресурса, которое обучает грамматике, расширяет словарный запас и знакомит с историей и культурой России.

Ресурс, как отметили в РУДН, может использоваться как взрослыми, так и юными учащимися, всеми, кто обращается к платформе в ходе подготовки к экзаменам, по работе и в других ситуациях. Онлайн-школа, кроме того, обеспечивает видеосвязь, что может использоваться для проведения групповых занятий и онлайн-лекций.


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URL: https://www.vb.kg/397927
Теги:
русский язык, Кыргызстан, учителя
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