Военный эксперт КР: Террористы обычно активизируются в теплое время года

Центральная Азия и Кыргызстан находится под угрозой мирового терроризма. Хотя сейчас и наблюдается затишье, но расслабляться точно не стоит, так как активизируются деструктивные элементы обычно в теплое время года – весной и летом. Об этом VB.KG сообщил независимый политический и военный эксперт по проблемам национальной и военной безопасности Мурат Бейшенов.

Он отметил, что ни одному из государств мира исключить возможность терактов нельзя. Тем более, боевики проходят подготовку и в Пакистане, и в Афганистане.

- То напряжение, которое наблюдается между Кыргызстаном и Таджикистаном по тем же приграничным районам "на руку" террористическим организациям. Поэтому, нам в срочном порядке необходимо провести делимитацию и демаркацию границ. К тому же, нужно экономически решать вопросы Баткенской области. Юг опасен в плане наркотрафика и возможного проникновения на нашу территорию террористов и банд-формирований. Это целый комплекс вопросов, которые нужно государству решать. Необходимо быть готовым в современных реалиях отразить угрозу мирового терроризма. В этом ключе надо организовывать те же визиты в Таджикистан и Узбекистан и решать на двустороннем уровне приграничные проблемы, - подчеркнул Бейшенов.

Эксперт также добавил, что остро в Кыргызстане стоят и проблемы внутри страны.

- Экономическая нестабильность на фоне пандемии создает социально напряжение. Усугубляет ситуацию политическая турбулентность на фоне грядущих выборов. И все эти проблемы нужно своевременно решить, - сказал Мурат Бейшенов.