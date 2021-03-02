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Кыргызстану спрогнозировали ухудшение его экономической активности

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- Евгений Денисенко
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Неблагоприятный финансовый шок и замедление темпов роста мировой экономики могут привести к заметному ухудшению экономической активности Кыргызстана. Такой вывод сделали специалисты Евразийского банка развития.

По данным ЕАБР, высокий уровень неопределенности отразится на росте премии за риск в Кыргызстане и ослаблении курса сома. А снижение цен на сырьевые товары и глобальный экономический рост могут заметно ухудшить внешнеторговые позиции страны.

В прогнозе также отмечается, что влияние финансового шока окажется менее существенным и будет носить кратковременный эффект на показатели реального сектора экономики в республике. Во многом это отражает относительно слабое развитие ее финансового рынка. Вместе с тем, глобальная рецессия, сопровождающаяся снижением цен на сырьевые товары, окажет существенное влияние на экономику Кыргызстана. Это приведет к значительному ухудшению внешних позиций страны и затяжному экономическому спаду.

"Комбинированный сценарий, связанный с большей неопределенностью, приведет к еще более длительному ухудшению экономических условий и снижение долговой устойчивости", - полагают в ЕАБР. Результаты расчетов банка подтверждают тот факт, что глобальная рецессия может считаться основным источником риска для долговой устойчивости Кыргызстана.

"Согласно этому сценарию, замедление мировой экономики значительно повысит уровень долга в стране. Внешний долг, по прогнозам, увеличится до 91,9% ВВП в 2024 году - по сравнению с 83,8% ВВП в 2018 году, в то время как государственный долг вырастет с 56% ВВП до 65,8% ВВП", - прогнозируют специалисты ЕАБР.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов. Основную долю в его портфеле занимают проекты с высоким интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.


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URL: https://www.vb.kg/397929
Теги:
ЕАБР, Кыргызстан, экономика
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