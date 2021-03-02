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Сапар Исаков: Нужно прекратить антикитайскую истерию в стране

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- Виктория Гунгер
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На Facebook-странице бывшего премьер-министра Сапара Исакова опубликовано новое обращение. Теперь оно касается экс-президента КР Сооронбая Жээнбекова и испорченных взаимоотношений Кыргызстана и Китая.

VB.KG приводит сообщение полностью:

"Появилось официальное сообщение о том, что глава КНР Си Цзиньпин пригласил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с визитом в КНР. Хотел бы отметить, что есть одно решение, которое Кыргызстан должен принять до визита, если мы хотим, чтобы эти переговоры принесли реальные результаты.

Хочу напомнить, что Алмазбек Атамбаев договаривался о проекте реконструкции ТЭЦ Бишкека лично с Си Цзиньпином во время его визита в Бишкек в сентябре 2013 года. Председатель Си говорил, что проект отвечает интересам двух народов. И когда реконструкцию ТЭЦ в Кыргызстане объявили преступлением, это было оскорблением для него. Более того, тем самым бросили тень на весь проект "Один Пояс - Один Путь", который является основой внешней политики современного Китая.

Верхом позора для спецслужб Кыргызстана стал арест представителя китайской компании TBEA в Бишкеке Мусажана Макелека. Его полгода вообще без всяких доказательств вины продержали в тюрьме и потом тихо, без извинений выпустили в КНР. На моем процессе Мусажан Макелек не выступал. Надеюсь, когда-нибудь я лично с ним познакомлюсь и попрошу не держать обиду на Кыргызстан.

Я говорил на суде о том, что уголовное дело по ТЭЦ и обливание грязью реконструкции ТЭЦ нанесет тяжелый удар по перспективам кыргызско-китайского партнерства. Сооронбай Жээнбеков к этому не прислушался, и в результате в течение трех лет не смог начать ни одного нового проекта совместно с КНР.

Из прилагаемых документов видно, что в 2013 году китайское руководство было готово расширять взаимодействие с КР по множеству направлений. Но этим планам не удалось реализоваться, и не из-за позиции Китая! "Китайская сторона выражает готовность помочь Вашей стране и дальше совершенствовать систему энергоснабжения и выполнять соответствующие проекты в этой области... Правительство поддерживает участие китайских компаний в модернизации ТЭЦ и ТЭС, в строительстве НПЗ", - говорил, как следует из стенограммы визита Си Цзиньпин. Как видим, он упоминал также множество других направлений возможного взаимодействия - от сельского хозяйства и строительства дорог до научных исследований и образования.

К сожалению, всего за полгода работы президент Жеенбеков умудрился ради того, чтобы дискредитировать и арестовать меня, катастрофически испортить отношения с великим соседом. Об антикитайской истерии начавшейся в Кыргызстане с большой горечью говорил Си Цзинпинь в апреле 2018 года на встрече с экс-президентом Атамбаевым на Хайнани.

В результате топорных действий властей нашей страны были заморожены все совместные планы, в том числе создание совместного кыргыско-китайского фонда развития, в который Китай хотел вложить не меньше средств, чем Россия в кыргызско-российский, то есть не менее полумиллиарда долларов США.

Не зная прошлого, нельзя найти дорогу в будущее. Если мы хотим реально работать с КНР, получать помощь и понимание в своих проблемах, то в первую очередь надо прекратить антикитайскую истерию в стране, остановить все нападки со стороны госчиновников, депутатов, госсми на проекты, которые уже были совместно реализованы, и которые на сегодня являются основой энергонезависимости страны. Это подстанции Датка и Кемин, а также одноименная ЛЭП. И конечно же, надо отправить на объективное рассмотрение в суде уголовное дело по реконструкции ТЭЦ Бишкека. Надо также прекратить нападки на строящуюся дорогу будущего - дорогу "север - юг". Следует прекратить пугать людей страшилками типа: китайцы отберут у нас землю или китайцы отберут у нас построенные за кредиты объекты. Без этого нам будет трудно найти понимание и поддержку нашего великого соседа".


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URL: https://www.vb.kg/397930
Теги:
Китай, Кыргызстан, политика, Минэкономики, Сапар Исаков
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Комментарии
Антон
02.03.2021, 13:09

такое ощущение как будто Сапар Исаков все решает для Кыргызстана что делать а остальные тупо сидят и смотрят...   

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