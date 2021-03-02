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Дефицит ГСМ. Правительство хочет временно запретить экспорт нефтепродуктов

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане предлагают ввести временный запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза. Проект постановления правительства размещен Министерством энергетики и промышленности для общественного обсуждения.

В тексте проекта постановления говорится, что временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов вводится, "в целях недопущения критического недостатка нефти и нефтепродуктов".

Отмечается, что запрет на вывоз будет временным "до формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов".

Ранее Ассоциация нефтетрейдеров сообщала на основе анализа внешних и внутренних экономических факторов предсказала возможный дефицит горючего и последующий рост цен.

Отметим, экспорт ГСМ из Кыргызстана стал основным спорным моментом при заключении договора о поставках казахского бензина. Казахстан согласился поставлять ГСМ Кыргызстану, с условием, что топливо не будут экспортировать в другие страны.

В настоящее время кыргызстанские нефтеперерабатывающие заводы и некоторые нефтетрейдеры поставляют ГСМ в Таджикистан. В настоящее время приграничные населенные пункты уже испытывают дефицит топлива.


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URL: https://www.vb.kg/397933
Теги:
ГСМ, нефть, экспорт, Кыргызстан
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