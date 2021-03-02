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Касым-Жомарт Токаев: Ближе народов, чем кыргызы и казахи, нет

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- Виктория Гунгер
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Между странами нет вопросов, по которым нельзя было бы найти взаимоприемлемых решений. Об этом в рамках визита Садыра Жапарова в Казахстан заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

- Мы выразили намерения оперативно и в конструктивном ключе подходить к рассмотрению любых аспектов нашего взаимодействия", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава РК отметил, что Кыргызстан в лице Садыра Жапарова подтвердил настрой на решение всех вопросов и реализацию ранее достигнутых договорённостей.

- Казахстан твердо остается привержен курсу по комплексному углублению партнёрства и союзнических отношений. Ближе народов, чем кыргызы и казахи, нет, - подчеркнул Токаев.

Уточняется, что на встрече обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества Кыргызстана и Казахстана, а также дальнейшие перспективы совместного взаимодействия.


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URL: https://www.vb.kg/397937
Теги:
Казахстан, президент, сотрудничество, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров
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