Касым-Жомарт Токаев: Ближе народов, чем кыргызы и казахи, нет

Между странами нет вопросов, по которым нельзя было бы найти взаимоприемлемых решений. Об этом в рамках визита Садыра Жапарова в Казахстан заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

- Мы выразили намерения оперативно и в конструктивном ключе подходить к рассмотрению любых аспектов нашего взаимодействия", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава РК отметил, что Кыргызстан в лице Садыра Жапарова подтвердил настрой на решение всех вопросов и реализацию ранее достигнутых договорённостей.

- Казахстан твердо остается привержен курсу по комплексному углублению партнёрства и союзнических отношений. Ближе народов, чем кыргызы и казахи, нет, - подчеркнул Токаев.

Уточняется, что на встрече обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества Кыргызстана и Казахстана, а также дальнейшие перспективы совместного взаимодействия.