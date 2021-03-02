Ясновидящая про Жапарова, Ташиева и Путина

Как было и обещано ранее, ясновидящая Света Тойгонбаева сегодня поделится своими прогнозами по поводу президента Садыра Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, бывшего премьера Сапара Исакова, беглого экс-депутата Аскарбека Шадиева и ряда других политиков. Также она "бросила карты" и на президента России Владимира Путина и результат оказался довольно таки неожиданным.

"Садыр Жапаров съездил в Москву, провел там несколько встреч, но пока скорых результатов я не вижу. В целом, Москва пока еще недоверчиво к нам относится.

Садыра Жапарова привел народ и сам избрал его президентом. Поэтому на нем лежит большая ответственность. Соответственно, если Жапаров будет честно работать, то через 3 месяца уже появятся результаты. Если все будет продолжаться, как и было раньше, то роста не будет никакого. В этой связи я и остальным политикам советую перестать между собой грызться. Пока они не успокоятся, развития страны не будет.

Сейчас у президента Жапарова дорога закрытая, хотя сам он человек с чистой душой. Он старается, но его окружение пока слабо работает. Как помните, я это говорила ранее и про Жээнбекова. Он также старался, что-то хотел изменить, но в итоге его подвело окружение. Сейчас вокруг нынешнего президента не все, но есть аналогичные люди.

Дай бог, у нас в Кыргызстане скоро построят два завода, один из которых возле Бишкека, а второй – где-то в регионе.

Небольших предприятий в стране станет больше. В ближайшее время к нам не придут инвесторы, скорее всего ближе к лету они появятся.

Помощь Кыргызстану будет от трех государств, одной из которых будет Россия. Также и Китай скорее всего.

Что касается митингов протии властей, то они еще будут. Опять те же старые политики будут мутить воду и будоражить народ.

В этой связи Жапарову следует приложить усилия для прекращения противостояний между политиками, которые сопровождаются политическими гонениями. Если в таком духе все продолжится, то власти наживут только себе больше врагов. Я и при прежней власти призывала политиков объединиться и прекратить все гонения. И сейчас я повторяю, что если не прекратить все это, то мы можем потерять страну.

Камчыбек Ташиев: Он старается, дорога у него открытая, но пока мало что получается. Прежде всего Ташиев должен обратить внимание на свое здоровье, особенно, у него могут быть проблемы с давлением. Также могут беспокоить сердце и голова. У него очень много врагов и завистников, которые строят козни против него, в том числе, не исключен и сглаз.

Также я бы посоветовала ему быть сдержаннее в своих высказываниях, продумывать каждое свое слово.

У Ташиева есть хорошее намерение что-либо сделать для страны, но в итоге он может нажить себе только больше врагов. До 2 месяцев у него в работе не будет никаких результатов. После они уже появятся.

Улукбек Марипов: Его пока народ не поддерживает, но я вижу, что он может работать. Тем не менее, у него много препятствий на пути.

Сапар Исаков: Дорога у него открытая. Хоть он сейчас за границей, но скоро Исаков приведет в страну крупного инвестора. Он очень хочет оправдать свое имя. Когда он бежал из страны, то уехал через Казахстан. Жил какое-то время возле Москвы и потом уехал в другую страну.

Аскарбек Шадиев: Вижу его дорогу в Кыргызстан. Скоро он вернется, точнее его доставят.

Омурбек Бабанов: В скором времени против него могут возбудить уголовное дело. Во власти у него есть завистники и недоброжелатели. Дорога у него закрытая и проблем будет много.

Что касается выборов в местные кенеши, то вижу партию Салымбекова "Эмгек" и "Замандаш". "Ата Журт" не вижу. В целом, пройдут только те партии, которые будут стараться что-то сделать для народа. На этот раз бог будет на стороне только таких политических сил.

Также мне хотелось бы сказать по поводу Владимира Путина. В России будет нестабильно, митинги и противостояния. Путин еще год будет работать, а потом может уйти. В течение 1-2 лет в России могут произойти изменения во власти. У Путина на этот счет есть определенные планы".