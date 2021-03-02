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В Кыргызстане план по налоговым сборам перевыполнен на 1,3 млрд сомов

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- Екатерина Улитина
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики за январь-февраль 2021 года собрала 14 млрд 194,6 млн сомов налогов и платежей. План выполнен на 110,7 %, или перевыполнен на 1 млрд 367,7 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По сравнению с двумя месяцами 2020 года поступления налогов увеличились на 2 млрд 275,6 млн сомов, или темп роста составил 119,1%.

При этом в феврале текущего года собрано 7 млрд 638,6 млн сомов налогов. План выполнен на 104,4 % или перевыполнен на 321,6 млн сомов. По сравнению с февралем 2020 года собрано больше на 551,5 млн сомов.

Плановые показатели по налогам перевыполнены благодаря усиленной работе по выводу бизнеса из тени, анализу и мониторингу всех отраслей экономики, администрированию косвенных налогов в рамках торговли со странами-членами ЕАЭС, а также улучшению налогового администрирования. Кроме этого, свои результаты дают реализуемые проекты фискализации налоговых процедур "СМАРТ Салым", в том числе применение электронных счетов-фактур.


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URL: https://www.vb.kg/397940
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
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