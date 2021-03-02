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Фоторепортаж с церемонии официальной встречи Президентов КР и РК

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- Мария Стрельцова
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Сегодня во Дворце Президента "Акорда" г. Нур-Султан состоялась церемония официальной встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Фотографии опубликовала пресс-служба президента КР.

После взаимных приветствий глав государств, оркестр Республиканской гвардии исполнил государственные гимны Кыргызстана и Казахстана.

Затем начальник Почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств, после чего они по ковровой дорожке направились к государственному флагу Республики Казахстан и легким поклоном головы поприветствовали государственный символ.

В фойе "Акорды" состоялось совместное фотографирование Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева, после чего главы государств направились на переговоры в узком формате.


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URL: https://www.vb.kg/397941
Теги:
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров
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