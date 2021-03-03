Кыргызстан включается в космическую программу ЕАЭС

ЕАЭС будет развивать кооперацию в сфере высокотехнологичной промышленности и космической деятельности с участием всех стран-союзниц – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Об этом шла речь в ходе встречи председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича и генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина.

"В Евразийском экономическом союзе есть пока одна интеграционная программа, и она космическая – Межгоспрограмма по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли. Мы связываем с ней очень большие надежды", - отметил Михаил Мясникович.

Дмитрий Рогозин в свою очередь подчеркнул, что для стран ЕАЭС сотрудничество в космической сфере имеет особое значение: "Мы убеждены, что соединить наше огромное евразийское пространство можно только через космос".

Обсуждая перспективы реализации Межгоспрограммы, в том числе инструменты её финансирования, концептуальное и информационное сопровождение, создание организационной структуры, собеседники подчеркнули необходимость скорейшего начала практической реализации этого проекта. И договорились об активизации совместной работы по ряду его направлений.

Мясникович и Рогозин убеждены в том, что результаты космической деятельности, полученные в рамках этой Межгоспрограммы, будут использоваться странами Союза как инструменты ускоренного социально-экономического и инновационного развития, в целях перехода к экономике, основанной на современных научных знаниях и передовых цифровых технологиях.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено перспективным проектам. Речь идет о создании и использовании сопряженных национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи, применении спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС, геоаналитики. Данные направления работы могут быть востребованы в таких важных сферах, как, например, транспортно-логистическая связанность и развитие инфраструктуры в ЕАЭС, прослеживаемость товаров и обеспечение их беспрепятственного перемещения в Союзе.

Что касается, Межгосударственной программы "Интегрированная система государств-членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли", то ее планируется реализовать в течение 2021 - 2025 годов. Она предусматривает комплекс мероприятий, включающих организационное, нормативно-техническое и методическое обеспечение создания и развития космических систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) государств-партнеров.

Намечено три этапа программы. На первом – объединить действующие и перспективные группировки спутников стран Союза, что позволит увеличить площадь покрытия наблюдаемой территории, повысить периодичность обзора и оперативность передачи потребителям информации. На втором этапе - создать единый информационный портал-банк данных по материалам объединенной космической съемки, модернизированы национальные наземные комплексы приема и обработки данных. Как следствие, значительно повысится качество предоставляемых геоинформационных услуг пользователям различных секторов экономики государств Союза, возрастет конкурентоспособность объединенных спутниковых ресурсов на мировом космическом рынке.

Завершающим этапом станет создание перспективной совместной космической системы ДЗЗ союзных стран - на базе космических аппаратов среднего и высокого разрешения, разработка и производство которых будет осуществляться в кооперации предприятий этих государств. Характеристики перспективных космических аппаратов совместного производства будут, как предусматривается, соответствовать лучшим мировым образцам, а по некоторым параметрам превосходить их.

В ЕЭК отмечают, что технологии ДЗЗ из космоса – высокоточный и оперативный инструмент изучения нашей планеты, который помогает эффективно управлять ее ресурсами. Сегодняшние технологии предлагают уникальные решения для повышения эффективности разведки и добычи полезных ископаемых, внедрения новейших практик в сельское хозяйство, предупреждения чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий, охраны окружающей среды и контроля над изменением климата. Примерно 80 процентов информации, на основании которой составляются прогнозы погоды, получено из космоса. Всего на земной орбите находится уже порядка 500 спутников, занятых таким зондированием. И уже в недалекой перспективе к ним может присоединиться евразийская группировка.

"Межгоспрограмма позволит эффективно использовать преимущества единого экономического пространства, объединить промышленные, научно-технические и маркетинговые возможности стран ЕАЭС. И -привлечь к участию в работе над проектом все союзные государства, включая Армению и Кыргызстан, не обладающие космическими аппаратами. В итоге будет получен значительно больший общий результат, доступный всем участникам Межгоспрограммы", - заявлял ранее член Коллегии (министр) ЕЭК по промышленности и агропромышленному комплексу Артак Камалян.