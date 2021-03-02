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Марипов: Мы должны обеспечить доступные цены на лекарства

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- Мария Стрельцова
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"Правительство Кыргызской Республики должно обеспечить для населения доступные цены на лекарства и соответствующий механизм регулирования цен на них", - сказал премьер-министр КР Улукбек Марипов в ходе рабочего совещания по обсуждению вопросов регулирования цен на лекарственные средства.

Как сообщили в пресс-службе правительства, премьер-министр будет держать под личным контролем вопрос цен на лекарства.

"В период пандемии коронавирусной инфекции, как никогда, остро стоит вопрос цен на лекарства. На сегодняшний день также наблюдается повышение цен на отдельные виды препаратов. Мы должны обеспечить доступные цены для населения на лекарства, особенно для социально уязвимых категорий граждан. Особо хочу отметить те лекарственные средства, которые вошли в перечень жизненно важных лекарств и освобождены от уплаты НДС. Стоимость некоторых препаратов завышена в несколько раз по сравнению с отпускными ценами заводов-производителей. Это обстоятельство в корне не устраивает нас, необходимо концептуально пересмотреть перечень, а также проанализировать политику ценообразования", - сказал Улукбек Марипов.

Премьер-министр поручил профильным государственным органам в недельный срок представить предложения по механизмам контроля цен на лекарства, а также провести работу с представителями аптечных сетей по вопросам ценовой политики на лекарства.


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URL: https://www.vb.kg/397947
Теги:
лекарства, цены, Улукбек Марипов
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