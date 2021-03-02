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Китай намерен обнародовать документ о нарушениях прав человека в США

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- Виктория Гунгер
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Китай намерен обнародовать документ о нарушениях прав человека в Соединенных Штатах, сообщают СМИ.

Китайское правительство заявило, что намерено опубликовать отчет о различных нарушениях прав человека в Соединенных Штатах - от неправильного управления пандемией коронавируса и роста безработицы до дискриминации этнических меньшинств.

Информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что документ объемом 15000 слов, озаглавленный как "Отчет о нарушениях прав человека в США в 2020 году", включает разделы "неадекватный контроль пандемии коронавируса, приведший к катастрофическим результатам", и "подрыв американской демократии, вызвавший политические беспорядки".


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URL: https://www.vb.kg/397948
Теги:
Китай, права человека, США, Кыргызстан
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