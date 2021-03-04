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Венди Шерман: США намерены жестко реагировать на шаги России, Китая, Ирана

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- Виктория Гунгер
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Кандидат на пост первого заместителя госсекретаря Венди Шерман заявила, что в случае утверждения ее кандидатуры на пост, она использует обширный опыт и связи, чтобы бороться с вызовами, с которыми сегодня сталкивается страна. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Как отмечается, среди этих вызовов - амбиции Китая соперничать с Соединенными Штатами, решимость России нанести ущерб и подорвать нашу демократию, а также ядерные и другие угрозы, исходящие от Ирана и Северной Кореи.

- Мы будем жестко реагировать в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам, - подчеркнула Шерман.


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URL: https://www.vb.kg/397951
Теги:
Китай, Россия, США, Кыргызстан, политика
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