Венди Шерман: США намерены жестко реагировать на шаги России, Китая, Ирана

Кандидат на пост первого заместителя госсекретаря Венди Шерман заявила, что в случае утверждения ее кандидатуры на пост, она использует обширный опыт и связи, чтобы бороться с вызовами, с которыми сегодня сталкивается страна. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Как отмечается, среди этих вызовов - амбиции Китая соперничать с Соединенными Штатами, решимость России нанести ущерб и подорвать нашу демократию, а также ядерные и другие угрозы, исходящие от Ирана и Северной Кореи.

- Мы будем жестко реагировать в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам, - подчеркнула Шерман.